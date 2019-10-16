新华国际时评：美众议院通过涉港法案暴露美方险恶用心

新华社华盛顿10月15日电 题：美众议院通过涉港法案暴露美方险恶用心

新华社记者

15日，美国国会众议院不顾中国人民强烈反对，一意孤行通过所谓“2019年香港人权与民主法案”。这是美方在粗暴干涉中国内政、蓄意搞乱香港之路上迈出的傲慢而危险的一步。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外国政府、外国势力、外国组织和个人干预。美国国会众议院无视香港暴力分子的恶劣行径，无视香港社会各界的民意诉求，无视国际关系基本准则，通过该涉港法案，充分暴露了美国一些人搞乱香港、牵制中国发展的险恶用心，充分暴露出其丑恶嘴脸和霸权本性。

所谓“人权与民主法案”，从6月中旬被国会议员重新提出，到如今众议院全院层表决，其间也正是香港游行示威活动暴力程度不断升级的过程。一些暴力分子肆意进行打砸抢活动，阻碍交通，损毁公共设施，向正在运行的地铁投掷汽油弹，制造遥控土制炸弹，围殴表达不同意见的普通市民，袭击警员、抢夺枪支并以利器割伤警员颈部等，严重危害公共秩序和公共安全，侵害包括警务人员在内的广大市民的人身安全、言论自由等基本人权。这些行径已经越过法律边界，挑战文明社会的道德底线。

面对种种恶行，美国会众议院罔顾事实，颠倒黑白，把严重犯罪称之为维护人权和民主，公然为香港激进分子和暴力分子张目，着实令人愤慨，也让更多人看清了其虚伪丑恶的嘴脸。

香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针得到贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。美国一些势力和政客完全无视事实，公然违背国际关系基本准则，针对香港不断指手画脚、说三道四，或明或暗地支持反中乱港势力。甚至通过涉港法案以美国国内法大搞“长臂管辖”，借题发挥、制造事端。种种令人不齿的言行，本质上是打着“人权”“民主”的幌子干预香港事务，维护美国自身霸权地位，牟取政治经济利益。

美国的做法释放出错误和危险的信号，把香港推向持续动荡的深渊。乱港暴徒要求外国势力干预香港事务的无理诉求得到美国部分国会议员的撑腰打气，气焰会更加嚣张，这将使香港局势更加复杂，对香港社会的和平稳定百害而无一利。

应当看到，香港保持繁荣稳定符合包括美国在内的各方利益。美国在港有8万多居民、1300多家企业和大量投资。如有关法案最终通过成法，不仅将损害中方利益，损害中美关系，也将严重损害美国自身利益。

任何人都不要低估中方维护国家主权、安全、发展利益，贯彻“一国两制”，维护香港繁荣稳定的坚定意志和决心。对于美方的错误决定，中方必将采取有力措施坚决反制，坚定维护自身主权、安全、发展利益。

再次奉劝美方认清形势，悬崖勒马，立即停止推动审议有关涉港法案，立即停止插手香港事务、干涉中国内政。美方乱港制华的图谋注定不会得逞，若一意孤行只会自食苦果，也必将承受恶果。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)