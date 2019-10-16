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“世界文学与当今时代”论坛探讨跨文化间的文学理解

2019年10月16日11:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京8月16日电 (施维 实习生栾欣燕) 8月14日，歌德学院（中国）在清华大学举办了一场“跨文化对话：世界文学与当今时代”的论坛。德国伊朗籍作家纳韦德·凯尔曼尼、清华大学教授汪晖以及知名作家余华受邀出席论坛活动。

纳韦德·凯尔曼尼首先谈到对“世界文学”的理解。文学是跨文化跨种族的，世界文学就在每个人的身边。个人不只是跨文化的桥梁，而是世界的中心、宇宙的中心。但同时人们也不能自满于自己的中心地位，而应该从自我出发去关照他人。整个世界的历史、文学都是人类的宝库，人们应该利用好去关照当今。

凯尔曼尼认为，在当今全球化快速发展、人们文化生活经历都在不断趋同的形势下，作家的任务是找到自己独特的视角，独特的感触。

余华称赞凯尔曼尼是真正在写作“世界文学”的作家。对于凯尔曼尼的新作《沿壕沟而行——穿越东欧大地走向伊斯法罕》，余华认为这是一部内容丰富而深刻的作品，值得一读再读。

谈及今年的诺贝尔文学奖获得者彼得·汉德克，三位学者也发表了各自的看法。

凯尔曼尼认为，汉德克因对前南斯拉夫战争表达了不同立场而受到很大争议。但政治问题都具有复杂性，作家不能轻易给出结论，这会容易陷入到一个过度简化问题的陷阱。

汪晖表示，在不同地区的文化中对南斯拉夫战争的理解也有很大的差别，受害者和加害者双重身份的纠缠使得这一问题更加复杂。但无论怎样都不能否认彼得·汉德克是一个伟大的作家。

余华认为，人们之所以持有不同的观点，是因为除了政治，还有超脱于政治的“人性”的存在。余华也很赞同凯尔曼尼的观点，之所以有不同的结论也是因为各自站在不同的观点上看问题。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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