美副总统彭斯将赴土耳其寻求叙北部战事停火

新华社华盛顿10月15日电（记者刘品然 刘晨）美国白宫15日表示，副总统彭斯将于16日率团赴土耳其以寻求在叙利亚北部停止军事冲突。

副总统办公室当天发表声明说，彭斯16日将代表总统特朗普前往土耳其以寻求土方与叙库尔德武装间军事冲突的停火和谈判解决。陪同彭斯前往的还包括国务卿蓬佩奥、总统国家安全事务助理奥布莱恩和叙利亚问题特别代表杰弗里。

声明表示，彭斯将在17日与土耳其总统埃尔多安举行双边会谈，重申美国将持续对土耳其实施经济制裁直到达成解决方案。美方将致力于实现地区稳定、平民安全以及对“伊斯兰国”武装分子的继续关押。

美国政府14日以土耳其在叙利亚北部的军事行动对地区和平稳定构成威胁为由对土方实施一系列惩罚措施。美财政部当天宣布制裁土耳其国防部及其部长、能源和自然资源部及其部长和内政部长。此外，美国将把土耳其输美钢铁关税重新上调至50%，并立即中止商务部与土方的贸易协议谈判。

土耳其长期以来将叙北部库尔德武装视为恐怖组织，但美国在打击“伊斯兰国”的战事中将其发展为合作伙伴。美国白宫本月6日表示，美军方对土耳其即将进入叙北部展开军事行动“不支持、不参与”，美军会撤出相关区域。土耳其军队9日开始进入叙利亚北部，对库尔德武装展开军事行动。

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