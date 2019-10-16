“脱欧”当口 约翰逊借女王之口发布“新政”蓝图

英国女王伊丽莎白二世14日前往议会发表讲话，正式为英国议会启动新会期。在这份由英国政府起草的讲话稿中，首相鲍里斯·约翰逊借女王之口，在脱离欧洲联盟当口发布英国“脱欧”后的“新政”设想。

【新政蓝图】

作为传统，英国女王第65次走进议会，为新会期揭幕。在讲话稿中，执政党保守党经由女王向议会通报今后一年内打算推进的26项提案。

这些提案涉及“脱欧”、法律事务、医疗卫生以及环境保护。其中，“脱欧”首当其冲。

伊丽莎白二世现年93岁，当天中午前从一公里外的白金汉宫乘坐马车前往议会。她说：“我的政府首要任务一直是确保英国10月31日脱离欧盟，我的政府致力于在自由贸易和友好合作基础上与欧盟建立新型伙伴关系。”

提案之一关联移民和出入境改革。依照约翰逊的计划，英国2021年起将取消欧盟成员国公民可以自由出入英国的便利。

依据提案，2021年1月开始，打算移居英国的欧盟公民不再能自动获得居住权，与欧盟以外国家和地区的移民一视同仁，以同期生效的“打分制”决定去留。不过，这一提案豁免现在居留英国的340万欧盟居民。

只是，这一提案的施行将以与欧盟达成协议为前提，而如何“脱欧”、何时“脱欧”迄今前景不明。

【预谋选举？】

在英国议会下院中，约翰逊领导的保守党是少数党。法新社预期，无论以何种方式“脱欧”，英国都将在今后数月重新选举议会，因而约翰逊的提案能够获得议会认可成为法律的可能性寥寥无几。

鉴于英国“脱欧”本周进入关键时期，一些反对党成员批评约翰逊借女王之口，限制议员们细究最终“脱欧”方案。他们指认约翰逊先前为达到同一目的而试图大幅压缩议会会期，只是那一做法没有获得最高法院支持。

另外，英国政府说11月6日、即既定“脱欧”期限一周后将公布首份“脱欧”后的财政预算案。财政大臣赛义德·贾维德说，预算案将展现“我们重塑今后经济的计划”。

如果英国今年年底前重新选举议会下院，而保守党失去执政党地位，新的执政党届时需要请出女王，向议会通报下一年的施政方略。

反对党工党财政事务发言人约翰·麦克唐奈指认执政党的预算案只是“一个竞选动作”。

工党内政事务发言人戴安娜·阿博特说：“女王这次讲话就是闹剧，里面只是一份没有成本的愿望清单，而政府根本无意、也没有办法付诸实施，最多就是一次选举前政治广播。”（田野）（新华社专特稿）

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