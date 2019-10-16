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沙特“接管”也门南部城市亚丁 以期结束友军冲突

2019年10月16日10:48  来源：新华网
 

　　沙特阿拉伯主导的多国联军打击也门胡塞武装之际，友军也门政府军与南部分离主义武装在也门南部城市亚丁陷入争斗。也门消息人士说，沙特接管亚丁安全事务，以期结束友军冲突。

　　阿拉伯联合酋长国上周开始从亚丁撤出部队，沙特随即增员“补缺”，在机场和军事基地驻防。路透社14日以消息人士为来源报道，沙特指挥官上周正式接手亚丁安全事务，沙特方面希望结束也门政府军与南部分离主义武装之间的争斗。

　　多国联军和阿联酋政府暂时没有回应上述说法。

　　多国联军打击胡塞武装，视也门政府军和南部分离主义武装为友军。然而，南部分离主义武装8月调转枪口，占领亚丁，同时在南部多省与政府军爆发冲突，迫使也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪和政府官员出逃。

　　沙特主持了也门政府与南部分离武装的间接对话。按消息人士的说法，双方接近达成分权协议。

　　阿联酋是多国联军成员，支持也门南部分离主义武装；沙特支持哈迪政府。

　　阿联酋对哈迪政府多有保留，因为怀疑哈迪与穆斯林兄弟会过从甚密。穆兄会总部设在埃及，是伊斯兰复兴运动的宗教组织，在阿联酋等多个阿拉伯国家被列为恐怖组织。哈迪政府先前多次要求阿联酋停止支持南部分离武装。

　　路透社报道，沙特可能希望先稳住也门友军，而后与胡塞武装谈判停火。胡塞武装先前提议，以停止向沙特目标发起导弹和无人驾驶飞机打击为条件，换取多国联军停止对胡塞武装目标的打击。胡塞武装方面这一提议受到伊朗欢迎。

　　今年9月，沙特国家石油公司两处设施遇袭，胡塞武装宣称发动袭击。只是，沙特和美国认为胡塞武装不具备打击沙特石油设施的能力，指认伊朗参与，遭伊朗否认。

　　胡塞武装2014年9月夺取首都萨那，后占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号“果断风暴”的军事行动。联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装2018年12月就港口城市荷台达停火、交换战俘等重要议题达成一致，但双方不久就互相指责对方破坏停火协议。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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