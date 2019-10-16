弹劾特朗普调查加速 美国会民主党加紧“绞杀”

美国白宫前俄罗斯事务顾问菲奥娜·希尔14日就针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查到国会众议院闭门作证大约10小时。

新一周弹劾调查伊始，民主党人打算加快进度，已要求5名国务院和国防部官员到国会作证，调查范围最早下周可能扩大至白宫预算官员。

【闭门作证】

希尔先前在国家安全委员会分管欧洲和俄罗斯事务。她14日向众议院情报委员会等3家委员会提供证词，抵达和离开国会时没有回应媒体记者提问。

听取证词的民主党众议员杰米·拉斯金说，希尔“是个相当细致和权威的证人”，提及“特定事件和特定会晤”。

希尔的证词没有公开。依据多家媒体援引消息人士披露的证词内容，希尔说她7月10日在首都华盛顿与乌克兰和美国政府高级别官员开会，其间美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰提及调查问题。她和其他与会人员认定，这指的是调查民主党总统竞选人乔·拜登和他的儿子亨特。

希尔说，她与桑德兰发生“激烈争吵”，然后离开。当时执掌国家安全委员会的约翰·博尔顿指示她就相关事宜咨询国安会律师约翰·艾森伯格。

美国《纽约时报》报道，博尔顿称，牵头施压乌克兰调查拜登父子的特朗普私人律师鲁迪·朱利亚尼是“会把所有人炸飞的手榴弹”。

希尔14日作证时说，桑德兰似乎与白宫办公厅代理主任、行政管理和预算局局长米克·马尔瓦尼协作。

希尔在特朗普7月25日与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通话前不久请辞。她自称多次强烈反对白宫撤换前驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇。约万诺维奇11日告诉国会，特朗普施压国务院让她走人。

【调查提速】

民主党掌控的众议院本周明显加快调查节奏，已要求5名官员到国会作证，包括：11日刚刚请辞的国务卿高级助理迈克尔·麦金利、美国驻欧盟大使桑德兰、助理国务卿帮办乔治·肯特、国务院顾问乌尔里克·布雷克布尔和分管俄罗斯、乌克兰等亚欧地区事务的助理国防部长帮办劳拉·库珀。

麦金利自愿于16日接受闭门、作笔录的国会问询。他有37年外交经历，先前出任迈克·蓬佩奥实际上的幕僚长。按照美联社的说法，麦金利请辞的原因是弹劾调查的重点逐步转向国务院。

众议院已向桑德兰发出传票，要求他17日作证。暂不清楚桑德兰是否会出席。国会经由调查掌握的手机短信显示，桑德兰曾告诉现任美国驻乌克兰大使比尔·泰勒，总统要求桑德兰向其他外交官传达，美国对乌克兰援助与调查拜登不是“等价交换”。民主党人希望桑德兰解释发送短信的原因。

路透社报道，民主党人指认特朗普先是撤回对乌克兰大约3.91亿美元安全援助，随后施压泽连斯基挖掘拜登的“黑料”。泽连斯基同意调查后，特朗普逐渐放行那批旨在打击乌东地区武装人员的援助。

美国《华尔街日报》报道，联邦调查人员数月前开始调查朱利亚尼在乌克兰的商业往来。美联社报道，众议院的调查范围可能扩大至白宫预算官员。3家委员会打算下周要求行政管理和预算局代理局长拉塞尔·沃特和分管国家安全项目的预算官员迈克尔·达菲到国会作证。

特朗普7月25日与泽连斯基的通话促使众议院民主党人启动弹劾调查。调查将确定是否需要就针对特朗普的弹劾条款举行表决。即便众议院通过弹劾条款，是否解职特朗普取决于参议院，而参议院现在由共和党掌控。

【白宫抗议】

尽管民主党人在弹劾调查中传唤多名证人，8月率先检举特朗普与泽连斯基通话内容的一名情报官员不在公开作证行列。

特朗普坚决否认与乌方打交道时有不法行为。他14日经由社交媒体“推特”要求公开检举人身份并让他亲自作证。

特朗普质疑这名检举人是否爱国，说他披露的7月25日通话内容“大错特错”，“必须判明检举人身份，以决定美国为何受此遭遇”。

众议院情报委员会民主党籍主席亚当·希夫13日说，出于安全考虑，这名情报官员可能不会亲自作证。希夫同时拒绝公开全部证人的证词，理由是让证人分别闭门作证有助于避免串供。

部分共和党人批评众议院民主党籍议长南希·佩洛西没有经过正式表决便启动弹劾调查，且听证会不对外公开。

众议院监督与改革委员会级别最高的共和党人吉姆·乔丹说，“这里的悲剧和犯罪是，美国民众无法看到”调查过程。（海洋）（新华社专特稿）

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