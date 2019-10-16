叙利亚政府军重回叙东北部 准备与越境土军作战

叙利亚政府军14日进入先前由叙利亚库尔德武装控制的东北部地区，准备与越过边境的土耳其军队作战。

尽管面临制裁威胁，土耳其誓言推进“和平之泉”军事行动。

【叙政府军重返】

叙利亚国家电视台播出的画面显示，政府军14日进入北部多座村镇，受到民众欢迎。一些人呼喊支持总统巴沙尔·阿萨德的口号，一些人拥抱政府军士兵。

美联社报道，叙利亚政府军士兵乘车抵达北部拉卡省，继而进驻库尔德武装控制区的行政中心艾因伊萨以及泰勒塔姆尔镇和塔卜卡镇，随后进入北部重镇曼比季。

曼比季位于北部阿勒颇省东北部，地处幼发拉底河以西，美军在那里有一处基地。

美联社解读，政府军进入曼比季是叙利亚持续内战的重要节点，巴沙尔政府进一步巩固对叙利亚国土的控制。

叙利亚官方媒体阿拉伯叙利亚通讯社报道政府军打算“对抗土耳其的入侵”，没有提供更多细节。

受到土耳其支持的叙利亚反政府武装声称，他们和土耳其军队一同发起夺取曼比季的攻势。土耳其私营电视台NTV报道，土耳其特种部队和突击队14日向曼比季推进。美国有线电视新闻网土耳其频道同样提及这场攻势，说可以听到交火声。

【美军千人撤离】

美国总统唐纳德·特朗普14日确认，大约1000名美军士兵将撤离叙利亚，但将留在中东，以防极端组织“伊斯兰国”卷土重来。

特朗普说，美军将“重新部署并留在这一地区”，他们的任务是紧盯叙利亚局势，避免2014年“伊斯兰国”控制叙利亚和伊拉克大片国土的局面重现。

土耳其9日发起“和平之泉”行动前夕，美军开始从叙利亚东北部撤离。国防部长马克·埃斯珀13日宣布驻叙利亚北部的美军悉数南移。特朗普14日说，一小批部队将留守叙利亚南部城镇坦夫。

叙利亚库尔德武装指认美军撤离意味着背弃盟友。这一武装先前接受美军训练和武装，充当美国打击极端组织“伊斯兰国”的盟友。

【土耳其不退后】

土耳其认定叙利亚库尔德武装是土耳其库尔德工人党的分支、威胁土耳其国家安全，将继续越境军事行动。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安14日说，“我们决定继续行动直至结束，不在意各方威胁”，“我们的战役将继续，直至取得最终胜利”。

土耳其国防部说，发起“和平之泉”行动以来，土方已经消灭560名武装人员。按照埃尔多安先前的说法，土耳其军队打死500名武装人员、打伤24人，另有26人投降。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、杨牧)