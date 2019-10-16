《绝望主妇》演员霍夫曼入狱服刑 涉名校招生舞弊

中新网10月16日电 据美国中文网报道，15日，美国名校招生舞弊案的涉案家长之一，曾参演《绝望主妇》的女星霍夫曼向加州都柏林的联邦监狱报到，开始服刑。

“霍夫曼女士已准备好服刑，作为法官塔尔瓦尼对霍夫曼女士的行为施加的惩罚之一，”她的代表在声明中说。“她被释放后，将开始服从塔尔瓦尼法官判处的剩余刑期，即一年的缓刑，以及250小时的社区服务。”

距离旧金山约35英里的都柏林联邦惩教所关押着1235名女囚，被认为是一所“低安全性”的监狱。

霍夫曼是在大学舞弊案中被起诉的30多位家长中第一位开始服刑的人。她对串谋实施邮件欺诈和诚信服务邮件欺诈表示认罪，承认她向骗局的策划者支付了15000美元，以通过造假提高她女儿SAT考试成绩。

在给法院的信中，霍夫曼试图解释为什么她实施了这一罪行。

“在我渴望成为一个好母亲的过程中，我让自己相信我所做的一切都是在给女儿一个公平的机会，”霍夫曼在三页的信中说。“我现在这种说法中看到讽刺意味，因为我所做的正是公平的反面。我触犯了法律，欺骗了教育界，背叛了我的女儿，辜负了我的家庭。”

在判刑期间，霍夫曼在法庭上向法官，她的女儿和丈夫道歉。

“我为自己的所作所为感到深深的羞耻，”她对法官说。“我当时可以做出选择。我可以说‘不’。”

霍夫曼还在向媒体发表的声明中回应了这一观点，她说：“没有任何借口或理由能够使我的行为变得正当。”

“我尤其要向每天努力的学生们道歉，并向为支持孩子而做出巨大牺牲的父母们道歉，”她在声明中说。

目前在大学舞弊案中有七名父母承认共谋欺诈罪被判刑，包括帮助子女篡改入学考试成绩以及伪造简历将子女包装成运动员以获得录取。

处罚最严重的是小奥古斯汀·休伊努斯(Agustin Huneeus Jr.)入狱五个月，最轻的是不用入狱的彼得·扬·萨托里奥(Peter Jan Sartorio)。

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