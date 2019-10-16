俄土就“和平之泉”军事行动保持密切接触

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫14日在记者会上说，俄方就土耳其在叙利亚的“和平之泉”军事行动与土方保持密切接触。

佩斯科夫说：“俄罗斯与土耳其在接触。特别需要指出的是，（两国总统）打过电话，外交部长之间有过对话，两国军方之间也有通信渠道。”

记者问及土耳其军事行动是否会导致与俄罗斯在叙利亚的军事人员冲突，佩斯科夫回答，俄方不愿意看到这类事情发生，“甚至不愿意想（这类事情）”。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在发起“和平之泉”行动以前致电俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

至于叙利亚政府军与库尔德武装联手、在叙利亚北部部署的动向，佩斯科夫没有作回应。

库尔德武装13日说，与叙利亚政府达成协议，政府军将沿叙土边境部署，协助这一武装抵御土耳其攻势。

叙利亚官方媒体阿拉伯叙利亚通讯社14日报道，政府军已经部署在北部拉卡省塔卜卡市，进驻塔卜卡空军基地等地。

塔卜卡先前是极端组织“伊斯兰国”的据点，地处北上“伊斯兰国”落败前大本营拉卡的要道。

埃尔多安14日说，土耳其军队及其支持的叙利亚武装已经准备对叙利亚北部阿勒颇省的曼比季发起行动。

土耳其和美国去年6月达成协议，约定库尔德武装90天内撤离曼比季。埃尔多安说，双方约定90天期限，但至今过去一年多，库尔德武装依旧没有完成撤离。

另外，土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔否认土方行动致使“伊斯兰国”人员从羁押营地逃脱，指认库尔德武装“人为清空”一处营地。

按照阿卡尔的说法，那座营地是土耳其“和平之泉”行动所涉及的地域内唯一羁押营地。

叙利亚库尔德武装13日说，土耳其军队与库尔德武装交火升级之际，“伊斯兰国”人员攻击羁押营地看守，冲破大门，其中一些人后续再度落网。

美国总统唐纳德·特朗普14日在社交媒体“推特”发文，怀疑叙库尔德武装可能蓄意释放“伊斯兰国”在押人员，以期美国介入。“库尔德人可能释放了一些人，以促使我们介入。”（陈立希）（新华社专特稿）

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