伊朗称油轮遇袭是国家行为 正在调查是哪国所为

伊朗总统哈桑·鲁哈尼14日说，伊朗油轮上周在红海遭遇的是火箭弹袭击，某个国家参与，正在调查到底是哪个国家。

鲁哈尼当天在首都德黑兰一场记者会上说，袭击油轮是“带有敌意的危险行径”。实施方不是恐怖分子，不是个人或组织，而是某国政府。

伊朗国家石油公司说，这家企业旗下“萨比提”号油轮11日在红海水域距离沙特阿拉伯港口城市吉达大约100公里处遇袭，发生两次爆炸，船上原油泄漏。

鲁哈尼说，伊朗正在调查，现在确定是哪个国家发动袭击“为时尚早”；依据伊方掌握的视频，对方向油轮发射数枚火箭弹，其中两枚击中船身；袭击者将承担后果。

伊朗国家石油公司发布的图片显示，油轮吃水线上方有两个洞，图片标注日期是13日。

沙特否认关联袭击，称11日收到“萨比提”号发出的求救信号，但油轮后续关闭应答器，沙特方面没有能提供帮助。

一些媒体先前报道袭击来自沙特，伊朗国家石油公司予以否认。

就地区紧张局势，鲁哈尼说各方可以经由外交途径化解分歧。

“我们希望地区和平……区域内国家可以经由外交途径和合作化解地区危机，”他说，结束也门危机将有助于地区局势降温，最终缓解伊朗与沙特的紧张关系。

沙特北部两处石油设施9月中旬遇袭，导致这一产油大国原油日产量减半。也门胡塞武装宣称发动袭击，但美国认为胡塞武装不具备“作案”能力，指认伊朗参与，伊朗否认。

鲁哈尼说，伊朗与阿拉伯联合酋长国的关系已经改善，两国官员实现互访。阿联酋正参与沙特主导的多国联军，帮助也门政府打击胡塞武装。

就美国极限施压的做法，鲁哈尼重申，只有美国重返伊朗核问题全面协议并解除对伊制裁，才可能与美国方面对话。

他警告，如果欧洲国家无法履行承诺，即保护伊朗免受美方制裁，伊朗方面将继续突破核协议条款约束。（王雪梅）（新华社专特稿）

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