人民网巴黎10月15日电（记者葛文博）10月15日至18日，武汉大学第四届海外学术周在法国巴黎举行，以“文化与文明的流动与保护”为主题，围绕“文化遗产与数字人文”、“天空意象与叙事”、“古代东亚的信仰与文化流动”等跨学科议题进行深入研讨。

15日上午，武汉大学第四届海外学术周开幕式在中国驻法大使馆教育处举行。中国驻法国大使馆公参杨进、法国国立宪章学院院长Michelle BUBENICEK、巴黎第七大学副校长Antoine CAZE、法国国立东方语言与文明学院副院长Laetitia BUCAILLE、武汉大学副校长唐其柱出席并致辞。来自法国文化部、研究与创新部及地方政府的有关代表、20多个世界知名院校与机构的专家学者及巴黎当地高等院校师生120余人参加开幕式。

杨进致辞表示，武汉大学在深化中法交流、推进文明对话和民心相通方面做出了重要贡献，其近年举办的中法非三方论坛、海外学术周等品牌活动，是“敢为人先”的创新之举，本次海外学术周也是高层次、国际级的学术盛会。希望武汉大学持续举办类似活动，在推进中法交流合作、促进中外文明交融方面发挥更大作用。

Antoine CAZE、Michelle BUBENICEK及Laetitia BUCAILLE充分肯定本次活动的重要意义。他们期望以此次活动为契机，进一步深化与武汉大学的交往合作，进一步形成稳定合作机制，共同推出更多合作成果。

唐其柱指出，通过学术交流和碰撞，推动不同文明交流互鉴、和谐共生，是武汉大学举办海外学术周的初衷。中法文明对话融合具有美好前景，两国合作伙伴将进一步深化交流合作，共同探索和应对人类社会发展面临的共同问题，为促进世界文明进步贡献力量。

武汉大学国学院院长郭齐勇教授和法兰西研究院人文及政治学院院士Marianne BASTID- BRUGUIERE分别作了题为《中华文化精神的特质》与《从中国和欧洲看文化的交流、流动与混杂》的主旨报告，展望了全球化背景下的中欧文化交流的美好前景。

据悉，武汉大学海外学术周创办于2012年，前三届学术周先后在德国哥廷根大学、美国芝加哥大学和英国牛津大学举行。本届海外学术周由武汉大学与巴黎第七大学、法国国立宪章学院、法国国立东方语言与文明学院等单位合作举办，学术周期间将举行武汉大学人文社会科学学术展、武汉大学-巴黎七大孔子学院理事会年度会议等配套活动。

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