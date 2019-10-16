旧金山湾区十天内连发多场3.0级以上的地震

10月15日，加州中部圣安德烈亚斯（San Andreas）断层带发生4.7级地震

人民网旧金山10月15日电（邓圩 宫欣）当地时间10月15日下午，加州中部圣安德烈亚斯断层带发生4.7级地震，并在其后发生了2.6级余震。

地震发生在15日下午12:42，震中位于在圣贝尼托县特雷斯皮诺斯附近，霍利斯特镇以南约4英里处，距离旧金山100多英里。美国地质调查局最初探测震感为5.0级，之后降级为4.8级和4.7级。圣克鲁斯，圣克拉拉，吉尔罗伊和圣何塞等地区均有震撼。

值得注意的是，昨日晚上旧金山湾区也发生了4.5级地震。地震学家露西·琼斯博士表示，本次4.7级地震与昨日晚上的4.5级地震相距太远，无法将两者连接起来。

整个湾区都被震醒

当地时间10月14日晚上10:33，一场4.5级的地震晃动了整个旧金山湾区，为该地区十天内爆发的第三场3.0级以上的地震。

该地震的震中位于旧金山湾区核桃溪和普莱森特山地区，美国地质调查局报告说，地震波及北部的奇科、东部的太浩湖和南部的弗雷斯诺。

地震过程持续了5至10秒，整个旧金山湾区均有震感。

在普莱森特山，核桃溪和康科德地区的居民，感受到了中等程度的晃动，这种程度可以掀翻书籍和相框等未固定的物体，并能打碎盘子或窗户。在湾区的其他地区，如旧金山，奥克兰和圣何塞等多地，当地居民均感觉到微弱的晃动。

邓同学住在离震中较近的普莱森特地区，他向记者表示：“当时正在床上，突然就晃动了几秒，睡意都被震走了。”

住在旧金山市中心的陈女士也表示感觉到了地震，“整个人都晃到了一下。”

住在湾区中半岛的贾先生一家想起晃动的那几秒有些后怕，“感觉挺吓人的，手机上的地震预警软件都不起作用，地震过后才推送警报。”

截至14日晚上11点，约有3万人向美国地质调查局报告感觉到了地震。有些人甚至远在里诺和弗雷斯诺。美国地质调查局的地球物理学家艾米·沃恩说：“还是有点惊讶，但也不是很意外。”她说，旧金山地区的地震被广泛感受到并不罕见。

她同时表示，这种强度的地震并非每天都会发生，但对该地区来说是相当典型的，而且还在该地区的地震标准之内。

根据美国地质调查局记录的观察到的震动强度显示，科学家们表示，他们并不预期会有重大的结构损伤。

截至目前，官方尚未收到任何伤亡报告。

国家气象局表示，本次地震不会造成海啸威胁。

旧金山湾区捷运系统 (BART)的班次延误了10-15分钟，负责人表示列车“需要降速运行，以检查轨道。”随后表示情况一切正常。

马丁内斯炼油厂关闭了多个机组，由于地震发生了“燃烧”事件，不过根据加州州长紧急事务办公室表示，没有必要进行疏散。

美国地质调查局发布声明表示湾区下周发生一次或多次4.5级以上余震的可能性为2%。并提醒民众都要意识到余震的可能性，尤其是在易损害的建筑物（如未加固的砖石建筑）中或周围时“发生地震时，请记住：蹲下，护住，抓住!。”

30年内，旧金山湾区将有超级大地震？

过去十天里，旧金山湾区接连发生了两次3.0级以上的地震。10月5日在科尔马西南3.5英里处发生了3.5级地震，上周三在圣何塞发生了3.4级地震。

旧金山湾区接连地震再次让人们想起了关于“百年超级大地震”的预言。

美国地质调查局曾预计，2030年之前，加州发生6.7级或更大地震的可能性为70％。对于北加州而言，大地震最可能的来源是海沃德断层，在未来30年中占31％的可能性。他们确定，在2030年之前，卡拉维拉斯、康科德-格林山谷、迪亚波罗山逆冲断层和格林维尔断层某处发生一次或一次以上的6.7级或更大地震的可能性为30%。

美国地质调查局表示本次4.5级的地震并非直接发生在湾区的任何主要地震断层之上。地质学家兼该机构地震科学中心副主任基思·克努森说，震中位于康科德断层以西约3英里处，距离卡拉维拉斯断层北端较远。

康科德-格林山谷断层和卡拉维拉斯断层是旧金山湾区地区最重要的断层之一。

旧金山湾区政府协会曾在2014年发布的一份报告中表示，假设康科德-格林山谷断层发生6.8级地震，其威力能够在康特拉科斯塔县、索拉诺县和纳帕县引起强烈震动，并对负责在加州北部地区泵送燃料的金德摩根·康科德泵站造成损害。

卡拉维拉斯断层则可能会造成7级地震，并且有可能与海沃德断层一起破裂。

海沃德断层是美国最危险的断层之一。该断层直接位于东湾人口稠密的城市下方，贯穿奥克兰、伯克利、海沃德和弗里蒙特等城区，若发生7级或以上地震，将给当地带来致命性的破坏与灾难。

根据最近的三年数据样本，加利福尼亚州和内华达州每年平均发生25次地震，震级在4.0至5.0之间。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)