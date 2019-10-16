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韩正会见新加坡副总理

共同主持中新双边合作机制会议

2019年10月16日08:25  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报重庆10月15日电  （记者王迪）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正15日在重庆会见新加坡副总理王瑞杰，并共同主持中新双边合作联委会第十五次会议、苏州工业园区联合协调理事会第二十次会议、天津生态城联合协调理事会第十一次会议和中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第三次会议。

　　会见时，韩正表示，中国改革的步伐不会停滞，只会加速，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。欢迎新方在更大范围、更广领域、更深层次参与中国改革开放进程。当前形势下，双方要共同抵御单边主义和保护主义逆流，坚定维护以多边主义和国际法为基础、以联合国为核心的国际体系。

　　同日，韩正和王瑞杰共同主持四个双边合作机制会议。双方一致同意加强“一带一路”框架下互联互通、金融支撑、三方合作、法律司法等重点领域合作，加大对“陆海新通道”建设投入，推动重点合作项目提质升级，与时俱进开展区域发展战略合作。完善区域自贸安排，促进区域一体化，加强多边经贸合作，推动构建开放型世界经济体系。

　　双方宣布中新双边自贸协定升级版将于10月16日正式生效。

　　会后，韩正和王瑞杰共同出席了两国交流培训、科技创新、智慧城市、知识产权等领域合作文件签字仪式，共同为中新互联互通项目展厅揭幕并参观展览。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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