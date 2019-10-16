华媒如何讲好新时代中国故事？（侨界关注）

第十届世界华文传媒论坛高端论坛现场。

中新社记者 韩海丹摄

以“牵手世界，见证时代——华文媒体的‘中国故事’”为主题，第十届世界华文传媒论坛于10月12日至14日在河北石家庄成功举办，论坛就华文媒体如何向世界讲好“中国故事”、华文媒体的作用等话题进行了热烈、深入的研讨。

本报在论坛前后采访多位华文媒体人，听他们讲述华文媒体在海外的传播经验，以及海外华文媒体是如何从无到有、从小到大、从大到强。

不忘初心 传播中国声音

从2001年至今，世界华文传媒论坛已经走过19年，为分散世界各地的华文媒体搭建沟通平台，共同探讨如何为中国发声。从首届论坛中130余位海外华文媒体人士参与，到如今来自五大洲61个国家和地区的410多家华文媒体人士与会，论坛的凝聚力、海外华文媒体的传播实力也伴随着这些数字在日益增强。

委内瑞拉侨报网总编辑龙涛在接受本报采访时说：“这是我第四次参加论坛，这一次比以往任何一届规模都要大。场上氛围也非常好，各大媒体人纷纷踊跃发言，积极为海外华文媒体发展献计献策。”

在论坛主题方面，历届世界华文传媒论坛的主题也都紧扣时代热点，把握发展潮流，试图在新的发展背景下为海外华文媒体的传播打通新思路。今年为深化国际传播能力，论坛主题设置为“牵手世界，见证时代——华文媒体的‘中国故事’”。

中国故事究竟需要怎么讲？龙涛表示：“作为海外华侨华人创办的华文媒体，自诞生之日起就与中华民族的历史命运唇齿相依，与中国人民的自强不息紧密相连。在华文媒体如何讲好中国故事方面，一是应该建搭平台，促进民间对话；二是应该强化协作，向主流社会发声。”

匈牙利《联合报》总编辑季毓萍则给出更多细节：“华文媒体在讲好中国‘大故事’的同时，也要多讲一些民间‘小故事’。海外华侨华人除了关心祖（籍）国的进步和发展的大事外，最关心的是自己家乡的‘小事’。”

《日本新华侨报》总编辑蒋丰表示：“讲好中国故事不是单纯地讲，而是需要仔细研究。华文媒体一直与祖（籍）国同呼吸共命运，和祖（籍）国改革开放后的发展脉络紧密联系。也因此，华文媒体在海外传播的一大要点便是不忘初心。”

以媒为桥 联结华侨华人

世界华文传媒论坛不只是一个汇集海外华文媒体的平台，更重要的是能够以“媒”为桥，让原汁原味的中国故事能够借着华文媒体走进每位华侨华人的心间。

此次论坛开展前夕还邀请了各大华文媒体前往四川、云南、贵州等各个省份进行实地采风活动，让许多华文媒体人士实地感受到祖（籍）国的巨大变化，传播给每位华侨华人。

龙涛分享了此次到四川省的感受：“在本次的四川行中，我看到了中国西部的发展。林坡村的扶贫成果、九寨的美景、七一藏文中学里的义务教育普及……这些都给我呈现了一个完整立体的中国西部省份，也从中看到了中国的强大。”

不过，华文媒体传播的主要阵地还是在海外。华文媒体在海外如何发挥其桥梁作用，让当地华侨华人不仅能彼此相联，也能在他乡时刻聆听到来自祖（籍）国的声音？

马来西亚《星洲日报》前总编辑、现任编务总监卜佛海分享了创刊90周年的《星洲日报》的传播经验。

“《星洲日报》在传播中国声音、联结华侨华人方面承担着一个重要角色。”卜佛海在接受本报采访时说道，“华文媒体、华人团体和华文教育是马来西亚华社的三大支柱，马来西亚当地成千上万华人团体的活动讯息则需要仰赖华文媒体传播出去。平日里，中国文化团体赴马来西亚演出、中国顶尖大学在马来西亚展开学术交流等各类活动，常常也需要借助华文媒体这一渠道进行传播。”

“绝大多数的华侨华人希望能够看到中文媒体，所以海外华文媒体不仅是讯息的传声器，对于华侨华人来说也是与祖（籍）国的情感链接，里面承载着海外华侨华人的爱国爱乡之情。”季毓萍补充说道。

一路耕耘 华媒持续发力

一路走来，一路耕耘。几十年时间让许多华文媒体从默默无闻到崭露头角，影响力不断扩大，中国与全球华侨华人的距离在逐渐缩小。

在日本从事了31年国际传播的蒋丰可谓华文媒体成长的一个见证者。“我1988年刚到日本，海外华文媒体还处于沙漠状态，再到后来随着改革开放、留学生增加、中国富强、华侨华人经济力量增长……华文媒体如雨后春笋一样遍地涌现，我亲眼看着海外华文媒体如何从无到有。”

不过，蒋丰也指出，海外华文媒体还有较大的提升发展空间。那么，未来华文媒体的着力点在哪里？

接受采访的华文媒体人均提到了“新媒体”一词，他们一致认为媒体环境的变化影响着华文媒体在海外的发展。季毓萍认为：“全球的华文媒体都面对着相同的困境，即纸媒的成本在升高，新媒体的投入也在加大。华文媒体如何在其中找到正确、适宜的发展方式，是一个很关键的问题。”

在谈及新媒体这一挑战时，“融合”成了龙涛口中的关键词。“未来华媒面对新媒体信息碎片化的冲击，仍然要走传统媒体与新媒体融合发展的道路，既要意识到传统媒体内容的生产优势，向内容做精、做深发展。也要意识到转型新媒体是华文媒体发展的新趋势。”

同时，卜佛海表示，合作的作用也不能忽视。“世界各地的华媒应该加强合作，尤其是在技术和业务发展方面互相支援。媒体人之间需要互访交流，吸取成功媒体的传播经验。”

蒋丰认为，华文媒体始终都需要有一个方向性。“华文媒体不光要在华侨华人圈内发挥作用，同时也要进入到中国主流媒体圈、住在国主流媒体圈，这样才能发挥好沟通祖（籍）国和住在国、华侨华人和住在国公民之间的桥梁作用。”

(责编：李婷(实习生)、杨牧)