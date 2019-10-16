中俄签署全球最大乙烯一体化合同

本报成都电 （记者宋豪新）10月11日，中国化学工程集团有限公司与俄罗斯RusGasDobycha公司在四川成都签署俄罗斯波罗的海化工综合体（BCC）项目FEED+EPC总承包合同。该项目合同金额约120亿欧元，是全球最大的乙烯一体化项目、全球石化领域单个合同额最大的项目。

据了解，该项目是俄罗斯Gazprom公司和RusGasDobycha公司在俄罗斯乌斯特卢加实施的大型天然气液化和加工厂计划之一，RusGasDobycha独立投资建设。项目规模为年产280万吨乙烯、228万吨聚乙烯等石化联合装置，采用世界上最先进的工艺技术。该石化联合装置将以其庞大的规模和工艺处理深度，成为业主全产业链发展战略中最为重要的一环。该项目由中国化学旗下的中国化学工程第七建设有限公司承建和具体负责实施，项目建设期间可为当地提供6000余个就业岗位，项目建成后将提供3000余个长期稳定的就业岗位。

中国化学作为“一带一路”倡议的先行者和主力军，坚持走国际化发展道路，海外拓展捷报频传。目前，中国化学境外在建项目320余个，合同额累计超过580亿美元，项目遍布俄罗斯、印度尼西亚等60多个国家和地区。其中，“一带一路”沿线国家在建项目220多个，合同额累计近450亿美元，帮助境外业主在中国境内融资200多亿美元，带动中国机电产品等货物出口215亿美元。

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