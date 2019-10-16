香港特区行政长官林郑月娥呼吁全港市民与暴徒划清界线

本报香港10月15日电 （记者陈然）香港特区行政长官林郑月娥15日表示，针对近期社会上不断升级的暴乱行径，她呼吁全港市民与暴徒划清界线，与特区政府一同努力维护香港法治，恢复社会秩序。

林郑月娥出席行政会议前会见传媒时说，连日来，蒙面暴徒明显针对警务人员施袭，暴力程度不断升级，行为极为危险。有暴徒以利器割伤警员颈部，在警车附近引爆遥控土制炸弹，又试图夺取警员的长枪，更向警车、警署投掷汽油弹，这些均是足以致命的袭击。

林郑月娥指出，暴徒恶意袭击建制派议员办事处、中资机构、以及曾公开批评暴力行为的企业、商铺、食肆等，甚至向传媒机构纵火，威胁记者安全。此等暴行明显是不容持不同意见人士继续发声，连同网上“起底”、欺凌等行为，根本是漠视其他市民的言论自由、安全和权利。

林郑月娥强调，香港警队是高度专业、文明的队伍，警方会继续全力追究违法行为，务求将暴徒绳之于法。社会治安有赖于人民守法，特区政府尊重和平示威人士，但广大市民必须与使用极端暴力的暴徒划清界线，支持警队严正执法，让香港尽快恢复平静与安宁。

林郑月娥又指出，面对香港的动乱情况，某些外国政客仍然认为这是争取人权、自由的和平示威，无视暴力行为，其言论乃是罔顾事实、不负责任，她对此感到极度遗憾。她反问，如果此类事件发生在某些外国政客所属的国家，当警员面对致命袭击、汽油弹时，他们的警队会如何处理？

谈到即将于10月16日发表的任内第三份《施政报告》，林郑月娥表示有决心、会尽最大努力进入立法会发表《施政报告》，这既是履行行政长官与立法会互动的宪制功能，亦是尊重立法会多年来建立的议事规则。她说，这份《施政报告》是在非常困难的情况下编制，其封面选用天蓝色，希望香港困局能够很快雨过天青，令社会重新出发。

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