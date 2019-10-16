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台历史教科书“独”害岛内下一代

本报记者  任成琦

2019年10月16日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为台湾新版历史课本。
　　（资料照片）

　　中国国民党前“立委”蔡正元近日在社交媒体上发文表示，买了初中一年级和高中一年级新版课纲的历史教科书，趁台风天仔细地读。终于搞懂了，这些历史教科书写的不是“历史”，是“台独”编的“政治教材”，应该正名为“‘台独’政治基本教材”，内容用四个字形容很恰当——“胡说八道”。

　　随着新学期开学，按照新课纲编写的台湾历史教科书正式投入使用。“台湾地位未定论”等违反史实的荒谬内容，堂而皇之出现在多个版本的课本中；给岛内带来极深伤害的“慰安妇”内容未写入；日本军国主义强征台湾民众的史实，也被轻轻带过。台湾各界纷纷表达愤慨和忧虑，痛斥“去中国化”和“文化台独”贻害无穷。有识之士还呼吁第一线历史教师秉持良心，团结起来拒绝这种教科书。

　　“去中”谬论频出

　　2018年，民进党当局教育主管部门通过新历史课纲，将“中国史”纳入“东亚史”框架，并大幅压缩“中国史”课程内容，此举遭到岛内舆论持续批评。但新课纲还是在新学期“强行上路”。根据新课纲安排，高一历史课讲授“台湾史”。市面上的“台湾史”课本虽有多个版本，但面目大同小异，书中出现“去中国化”内容早已屡见不鲜。

　　台湾嘉义大学教授吴昆财表示，新课纲下的历史教科书有三大问题：一是以所谓“南岛语系”取代中华民族，甚至以血源DNA否定台湾人与大陆的关系；二是直接否认台湾归还中国的《开罗宣言》；三是以所谓“多元文化的台湾”取代台湾以中华文化为主流的事实，文化上“去中国中心论”。

　　“中华文化是台湾的核心价值、重中之重。去掉中华文化、中国历史，就是把台湾文化、历史、价值体系连根拔起。”吴昆财说。世新大学教授程玉凤认为，“从节庆、饮食到宗教，台湾文化可能与中华文化切割吗？中华文化可能从台湾文化中剔除吗？”

　　不容忽视的一点是，尽管蚍蜉撼树，“去中”的逆流却已存在多年。李登辉、陈水扁“执政”时期，不断推行“去中国化”，最直接的就是在中小学推行“台独”课纲，他们跟蔡英文当局一样，“作妖”教科书，试图为台湾未来埋下“心灵地雷”。

　　台湾中学历史教师曹若梅从教30多年。对于“去中国化”将给台湾青少年带来的影响，她用了“震撼”这个词。因为“逢中必反”，现在的课本把过去常说的近代中法战争改成“清法战争”。台湾最早的孔庙是“全台首学”，现在被放到后面跟城隍庙在一起，叫作“民间信仰”。如此种种，不一而足。

　　国务院台办发言人马晓光明确表示，民进党当局上台以来，不断推进形形色色的“台独”活动，这次推出充斥“去中国化”内容的新课纲，不仅荼毒台湾年轻一代，更进一步破坏两岸关系，加剧两岸对抗。

　　宣“独”污染校园

　　多位台湾学者与历史教师批评，新版教科书扭曲事实、篡改历史，其根本目的是构建所谓的“台独史观”，并有意刻画两岸对立。除了“去中国”“去中华文化”内容充斥其中，“台湾地位未定论”“一边一国”的鼓吹和暗示极为露骨。

　　为了借此推动“法理台独”“文化台独”，新版教科书还有几大“特色”。一是无视事实和学术规范，只捡自己喜欢的说。把有争议的写成没争议的，像是“南岛语系”本有三大来源的说法，课本却只说其中一个；把没有争议的变成有争议的，像《开罗宣言》史学界都认为没有争议，但课本就认为有争议。

　　二是跟反中不遗余力形成强烈对比，处处充满媚日情结。典型的如课本没有台湾二战史，删除“慰安妇”内容；把“日据”改为“日治”，避谈殖民者对台湾的压迫等等。

　　三是借机夹藏私货，将政治黑手伸入校园。过去民进党“在野”时，一再呼吁党政军退出校园，执政后却马上变脸。蔡英文当局这次公然将政治主张写进新课纲中，历史课本充满民进党的政治语言，最大的私货就是对中学生进行强行灌输，以形塑妄想中的“台湾国”历史。

　　此举不可小觑。近日，岛内某小学一年级新生在校园巡礼时，参观孔子铜像。导览老师问孩子，这是谁？小朋友们异口同声说：“土地公！”在场老师和家长都哭笑不得。有网友留言说“孔子死不瞑目”，尊师重道的中华文化和传统教育，竟被政客们荼毒如是阉割至斯！

　　正因为有了这么多年的“台独”教育侵蚀，才最终导致2014年的所谓“太阳花”闹剧。2015年马英九想“拨乱反正”对高中课纲进行微调，在民进党的煽动下，部分学生夜袭教育部门负责人办公室，爆发了震惊岛内的“反课纲微调”抗议活动。

　　教科书沦为洗脑工具，台莘莘学子被套路，“课纲微调”召集人王晓波终于忍不住悲愤高呼：“求求蔡英文，饶了孩子，饶了我们台湾吧”！

　　伤害台湾未来

　　《中国时报》发表社论指出，根据新课纲编写过审的教科书刻意将台湾历史限缩为500年，并把“台湾史”和“中国史”切割，这种做法严重扭曲历史。民进党当局为塑造所谓“天然独”，不问史实、罔顾是非、硬干到底，企图毒化下一代，是滥权到极点的恶劣作为。

　　试想，1本教科书约有10年版权，1年有20万学生使用，10年就是200万，加上外溢效果，估计将有400万人接受这种“去中国化”的历史教育。

　　对此曹若梅忧心忡忡地表示，这些孩子现在面临这样的教材，三五年后，当他们拥有投票权的时候，很难做到中华文化、中华民族，甚至“我是中国人”的民族认同。民进党当局这一次修改课本的目标，不只是要抢选票，而是要进一步落实“台独”理念。这种做法根本是把教育当作洗脑工具，遂行化整为零的“台独建国工程”。其用心险恶昭然若揭。

　　民进党为掌权毒害下一代，既不道德，也不负责任。当局教育部门也只能拿所谓“尊重多元观点”来进行回护，但暗度陈仓的伎俩早就昭然若揭。对此有识之士纷纷表示，必须共同拨乱反正，捍卫民族大义。《中国时报》文章呼吁，全民应该鸣鼓而攻之，在教育第一线承担教学责任的老师更应抗拒，并且准备另类优质教材，切莫成为民进党当局践踏教育与学子的帮凶。

　　吴昆财认为，唯有坚定支持长期以来台湾人民赖以生存的核心价值——中华文化与历史，才是这块土地永续发展的根本。台湾师范大学东亚系退休教授潘朝阳说，新课纲下的历史教科书，以多元文化取代中华文化，必然导致台湾文化失去中心和灵魂，“台湾人将不知道自己是什么人”。

　　台湾某智库机构研究人员李正修投书媒体说，教育应是培养年轻学子对历史有正确认识的基础过程，绝不是为了服务偏激的政治目的，更不容许以历史教育荼毒莘莘学子。民进党当局的做法贻害下一代，要赶快让其“下架”。说到底，民进党当局一系列“去中”、宣“独”政策，除了干扰两岸正常交流，最终只会伤害台湾的未来。

　　（本报台北10月15日电）

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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