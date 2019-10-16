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塞尔维亚前进党主席、总统武契奇会见杨晓渡

2019年10月16日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社贝尔格莱德10月14日电  10月14日，塞尔维亚前进党主席、总统武契奇在贝尔格莱德会见中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央纪委副书记、国家监察委员会主任杨晓渡。

　　杨晓渡转达习近平总书记、国家主席对武契奇的亲切问候。他说，在两国元首的战略引领和亲自推动下，中塞全面战略伙伴关系蓬勃发展。中方正同塞方一道，落实好两国元首重要共识，扩大“一带一路”框架下各领域合作。中方高度评价塞在武契奇总统领导下取得的显著成就。中国共产党愿同前进党加强交往，互学互鉴，共同推动两国关系发展。他还介绍了在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我全面从严治党等情况，希望两国积极开展反腐败国际合作，共同推进廉洁丝绸之路建设。

　　武契奇请杨晓渡转达对塞尔维亚人民伟大朋友习近平总书记、国家主席的良好祝愿，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，表示塞方将同中方不断拓展共建“一带一路”合作，充实两国关系内涵。前进党愿同中国共产党深化治党治国经验交流，提高执政能力和水平。腐败是世界各国面临的共同挑战，塞将同中方加强反腐领域合作。

　　应前进党邀请，杨晓渡率中共代表团于10月12日开始访问塞尔维亚。其间，杨晓渡还分别会见塞政府总理布尔纳比奇，社会党主席、政府第一副总理兼外长达契奇，前进党副主席久里奇，为前进党中高级领导干部作专题报告，考察前进党基层党建以及中塞共建“一带一路”重点项目。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月16日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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