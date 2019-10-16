扬帆出海，中国影视拓展朋友圈

中国联合展台最新形象“熊猫阿璞”在开幕式当天圈粉无数。图为外国展商与阿璞合影。

本报记者 刘玲玲摄

10月14日，一年一度的戛纳秋季电视节在法国南部海滨城市戛纳开幕。由中国国务院新闻办公室、中国国家广播电视总局主办，上海五岸传播有限公司承办的“聚焦中国”系列活动同日开幕，通过主题论坛、节目推介、影片展映等方式展示中国影视行业新亮点，助力更多中国影视作品国际化。内容优质、画面精良、主题多样的中国影视作品，赢得不少海外买家的青睐。

戛纳电视节每年春季和秋季各举办一次，是全球规模和影响力最大的国际视听产品和数字内容交易市场之一。本次秋季电视节共吸引来自100多个国家和地区的上万名业内人士参加，将持续至18日。

在电视节举办地戛纳节庆宫里，中国元素随处可见。入口处是国际合拍纪录片《中国：自然的古老王国》的巨幅海报，水墨底色搭配憨态可掬的大熊猫，吸引不少观众驻足拍照。在展厅内，总面积超过500平方米的中国联合展台宽敞大气、独具匠心，为中外展商展示作品、洽谈业务提供了空间。今年是中国连续第十六年在戛纳电视节设立联合展台，约有400名中方代表参与，包括中国国际电视总公司、上海东方传媒集团有限公司、五洲传播中心等在内的50余家中国影视机构参展。

国务院新闻办公室对外推广局局长张雁彬、国家广播电视总局国际合作司副司长周继红和戛纳电视节组委会主席保罗·齐尔克出席开幕式，并共同见证中国联合展台发布全球最新形象标识——“熊猫阿璞”。

五洲传播中心“有熊猫”全球青年文化推广计划负责人白帆对本报记者说，“熊猫阿璞”形象将出现在系列影视及文创作品中，推动影视、科研、环保、艺术等领域的国际合作，将更多中国创意和故事分享给国际同行。

“中国连续多年参加戛纳电视节，为国际市场提供了很多优秀作品。”齐尔克在接受本报记者采访时说，“近年来中国参展规模不断扩大，国际合作项目也越来越多，戛纳电视节将继续为中国影视作品发展搭建国际交流平台。”

推介会主持人、法国媒体资讯公司THE WIT总经理维尔吉尼娅是中国文化的“超级粉丝”，曾反复观看几部讲述中国改革开放的纪录片。她告诉本报记者，推介会上的很多影视作品令人印象深刻。“中国有厚重的历史文化底蕴、美丽壮观的风景、令人叹为观止的社会变迁进程，这里面蕴藏着讲不完的好故事。”

由上海市文化和旅游局联合承办的中国网络视听产业论坛作为“聚焦中国”的主论坛首次亮相戛纳电视节。围绕“交流互鉴双向传播——中国网络视听价值的国际化表达”这一主题，来自腾讯、优酷、芒果TV、哔哩哔哩等的行业人士向国际同行展示了中国网络视听行业的发展规模和巨大合作前景。

中国联合展台还将在电视节期间举办沪产内容推荐会、芒果TV内容推荐会、戛纳华语派对等活动。同时，湖南卫视联合恩德莫尚集团全球首发《嗨唱转起来》原创模式，进一步向国际市场推广中国原创节目模式。

（本报法国戛纳10月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月16日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)