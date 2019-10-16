10月上旬，适逢尼泊尔重要的德赛节假期，雕刻师勒奇米还是每天早早赶到加德满都市中心的杜巴广场，和中国同行们一起开始一天的九层神庙修复工作。

九层神庙始建于17至18世纪，是尼泊尔宫廷建筑中最宏伟的典范，代表着尼泊尔古建筑的最高历史人文价值。2015年4月25日，一场突如其来的8.1级大地震严重损毁了这座百年神庙。建筑面积约5600平方米的九层神庙建筑群中，约550平方米的局部建筑完全倒塌，80%的墙体因为地震造成的挤压，产生了不同程度的变形和开裂，同时还有大量木构件散落损坏，整体建筑也出现了基础沉降、排水不畅等问题。前来参观的各国游客只得扼腕叹息。

患难见真情。尼泊尔政府向中国政府提出援助请求后，中方立即派遣专家团队赴尼开展相关修复工作。“文物修复秉承‘最小干预，修旧如旧’原则。古老的九层神庙修复起来难度非常大。”中国文化遗产研究院副院长许言告诉本报记者，九层神庙建筑群有大量的木构件。被地震损毁之后，散落一地的木构件足有数万个，中国“文物医生们”必须小心翼翼地给每个木构件标上号，然后再根据历史资料、建筑规制来重新“搭积木”，使得物归原位。中方工程师郭倩如告诉记者，光是清理废墟上的木构件就花费了好几个月，其中很多缺失的构件需要请尼泊尔工匠重新雕刻，一个手掌大小的构件往往也需要近一周的时间。

尽管困难多、工艺复杂，得益于中尼专家精诚合作，修复工作顺利高效。勒奇米说，本地雕刻师的手艺是他们的优势，而中国工程师的文物修复理念、宏观思维和运用高科技的能力又是尼方人员需要的。双方优势互补，理念、习惯都得到了融合，合作非常愉快。据预计，九层神庙建筑群的主体修复工程预计明年就能完成，2022年将全部完工。

中国文物修复团队的努力，得到了尼方的高度赞赏。尼泊尔文化、旅游和民航部九层神庙博物馆馆长阿茹娜在接受本报记者采访时表示，“九层神庙是尼泊尔重要的旅游创收景点，修复完成后，来参观的游客预计将增加20%。看着修复一天天推进，周边的老百姓都很高兴。感谢中国专家帮我们修复心中的圣地，中国的真诚帮助让我们感动。”

“尼泊尔人民看在眼里，暖在心里。”尼泊尔文化、旅游和民航部考古局执行局长高塔姆将九层神庙修复工程视为“外国援尼项目的里程碑”。他说，“这不仅是尼中友好的见证，也是今后尼泊尔与外方合作项目的典范。习近平主席在访问尼泊尔时提出了很多促进两国人文交往的措施，让我们深受鼓舞。我相信来尼泊尔的中国游客会越来越多，我们期待着修复工作早日完成，更好地提升尼泊尔旅游业品质。”

（本报加德满都10月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月16日 03 版）

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