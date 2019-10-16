为中国发展的卓越成就喝彩(国际论坛)

中国与世界共享发展成果，实实在在为世界和平、稳定、繁荣贡献了力量

今年是中华人民共和国成立70周年，作为友好邻邦，尼泊尔见证了中国如何在短时间内取得奇迹般的发展，如何从一个贫穷落后的国家变成世界第二大经济体。中国发展的卓越成就让世人惊叹，我们毫不犹豫地为中国喝彩，为中国点赞。

我全程观看了中国举行的国庆阅兵仪式和群众游行直播，并聆听学习了习近平主席在庆祝大会上发表的重要讲话。他向全世界介绍了新中国70年来取得的成就，也庄严宣告了中国人民求发展求进步的决心。每逢中国阅兵，我们都可以看到中国军事实力和综合国力的飞跃，以及中国人民的民族自豪感和国家荣誉感的不断增强。

新中国的70年路程，走得并不平凡，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中共十八大以来，中国的发展迈上了一个新台阶，在减贫、反腐、环保、科技创新等事业上取得了巨大进步，尤其是中国的减贫成就，更是对全人类的贡献。

2016年，我们和中国外文局合作翻译出版了《习近平谈治国理政》第一卷尼泊尔文版，这本书在尼泊尔受到广泛欢迎，每一位关心尼中关系、关心习近平治国理政智慧的尼泊尔人，都会认真读这本书。我本人也因此荣获了第十二届中华图书特殊贡献奖。

在实现本国发展的同时，中国没有忽视大国的国际责任。近年来，中国提出“一带一路”倡议、构建人类命运共同体等理念，展现了习近平主席和中国政府的全球视野。中国与世界共享发展成果，实实在在为世界和平、稳定、繁荣贡献了力量。随着中国的国际地位日益提升，中国展现出的和平与合作姿态，进一步体现了中国为地区及世界和平与可持续发展的美好前景所作出的承诺。

中国成功的发展经验值得尼泊尔借鉴，尼泊尔希望同中国在各领域加强友好合作。近年来，两国加快推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，深化经贸、投资、产能、交通和基础设施建设合作，助力尼泊尔从“陆锁国”变成“陆联国”。和尼泊尔一样，许多南亚国家也从中国的发展中受益。共建“一带一路”给全世界带来了新的历史机遇，也为尼中合作提供了新契机。它将亚欧大陆贯穿起来，促进国家间的互联互通，在区域内外打造更广泛和深入的合作平台。

尼泊尔为有中国这个好邻居、好朋友而感到高兴。尼中友好是跨越历史的。自新中国成立以来，两国高层就保持着频繁、友好的互动。从1955年尼中两国建交起，中国政府就持续向尼泊尔提供经济援助与合作，特别是2015年尼泊尔地震后中国提供的重建援助，在很大程度上帮助尼泊尔实现了经济恢复和发展，这显示出中国是一个负责任大国，尼泊尔人民对此感怀于心。

（作者为尼泊尔中国研究中心执行主席）

《 人民日报 》（ 2019年10月16日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)