《之江新语》德文、英文版首发式在法兰克福举行

本报法兰克福10月15日电 （记者李强、花放）在第七十一届德国法兰克福国际书展开展之际，中国国务院新闻办公室、中国驻德国大使馆、中国外文局、中国驻法兰克福总领馆在法兰克福联合举办了《之江新语》德文、英文版首发式。《之江新语》是习近平主席在担任浙江省主要领导期间，在省域层面对中国特色社会主义、国家治理体系和治理能力的理论探索和实践创新，是学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想的重要文献。该书于2007年8月首次出版，2013年11月重印，在海内外引起热烈反响，现已翻译出版了英、法、西、德、日文版。

中国外文局局长杜占元在首发式上的致辞中表示，《之江新语》系统反映了习近平新时代中国特色社会主义思想发展的渊源和脉络，语言生动、观点鲜明，字里行间蕴涵着思想的力量。将这部著作与《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》结合起来阅读，可以更清晰地了解中国共产党为什么能够领导中国走上繁荣之路，找到当代中国发展奇迹背后的深层次原因。

中国驻德国大使吴恳在致辞中表示，《之江新语》是习近平主席在地方工作期间对中国的地方治理、改革发展、社会主义建设以及马克思主义政党执政规律的深入思考、探索与实践。该书德文、英文版的出版发行，将使更多外国朋友有机会了解中国共产党的执政理念、中国领导人的治国方略和政治智慧。

英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳表示，《之江新语》和《习近平谈治国理政》基于同样深刻的世界观，不仅具有历史深度，同时具有全球视野，而且更贴近基层，语言浅显易懂，为读者了解中国复兴进程打开了一扇独特的窗口。

德国蒂宾根大学教授、著名汉学家施寒微表示，《之江新语》体现了对时代的观察和思考。准确理解该书的深刻思想需要结合当时的情况和10多年前浙江面临的挑战来阅读。该书当时谈及的话题，也是今天很重要的议题，如党员干部应具备的素质等。

首发式上，中外嘉宾共同为新书揭幕。中方向外方嘉宾赠送了《之江新语》德文、英文版新书。多国驻法兰克福总领事和来自德、英、法、美等10余个国家学术界、出版界知名人士共200多人出席了活动。

《 人民日报 》（ 2019年10月16日 03 版）

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