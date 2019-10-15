第25个国际消除贫困日：中国动员全社会力量聚力健康扶贫

人民网讯 10月17日是中国第四个扶贫日,也是第25个国际消除贫困日。10月14日，国家扶贫日系列活动之健康扶贫论坛在京举办。论坛旨在动员全社会力量，聚力健康扶贫攻坚，实现贫困人口基本医疗有保障目标，开展了深入的交流和讨论。进一步明确了健康扶贫的攻坚重点，凝聚了全社会合力攻坚的思想共识，坚定了必胜的信念和决心。

论坛认为，国家卫生健康委贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚决策部署，遵循卫生健康工作规律，供需两侧同步发力，救治预防双管齐下，推动健康扶贫取得显著成效。深入实施大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批“三个一批”分类救治；城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助等基本医疗保障制度覆盖所有农村贫困人口，实行综合保障，并采取县域内住院先诊疗后付费和“一站式”结算等便民举措，将农村贫困人口医疗费用负担控制在家庭可承受范围之内，农村贫困人口医疗费用负担明显减轻。强化疾病综合防控和健康促进，以“三区三州”深度贫困地区为重点，开展综合防治；全面落实基本公共卫生和重大公共卫生服务项目，实施贫困地区健康促进三年行动，不断推动疾病防控关口前移。

论坛明确健康扶贫攻坚目标，到2019年底基本消除乡村两级医疗卫生机构和人员“空白点”，到2020年全面实现贫困人口基本医疗有保障。并推动将健康扶贫融入卫生健康工作各个领域各个环节，综合运用改革的手段、务实的举措、管用的办法，不断提升贫困地区医疗卫生服务能力和群众健康水平，提高健康扶贫质量和实效。

论坛发布《全国健康扶贫监测报告2019》，展示了社会各界参与和支持健康扶贫情况，为23家支持健康扶贫的医疗机构和企业颁发了捐赠证书。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)