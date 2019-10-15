联合国儿童基金会：不良膳食正在危害全球儿童的健康

人民网讯 联合国儿童基金会15日发布的有关儿童、食物与营养的最新报告中警告，全球众多儿童的健康正因为不良膳食以及无法保障其营养权利的食物体系而受到威胁，其数量之多令人担忧。

《2019年世界儿童状况：儿童、食物与营养》报告指出，至少三分之一的（超过2亿名）五岁以下儿童或营养不足，或超重。近三分之二的六个月至两岁婴幼儿的饮食无法保障其身体和大脑的迅速发育。这些儿童可能面临大脑发育不良、学习能力差、免疫力低下、易受感染甚至死亡等各类风险。

“在过去的几十年中，虽然我们在技术、文化和社会等领域取得了许多进展，却忽略了一个最根本的事实：如果儿童吃不到健康的食物，他们的生活质量就难以得到保证。”联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔（Henrietta Fore）说，“数百万儿童依靠不健康的饮食生存着，仅仅是因为他们没有更好的选择。我们对营养不良问题的理解和应对都需要改变：仅仅让儿童吃饱是不够的，最重要的是让他们吃到健康的食物。这是我们当今所面临的共同挑战。”

报告警告称，不良的饮食和喂养开始于儿童生命早期。尽管母乳喂养可以拯救生命，但只有 42%的六个月以下儿童能够得到纯母乳喂养，而使用配方奶粉喂养的儿童数量正在不断增加。在中国，婴儿出生后头六个月的纯母乳喂养率仍然很低，仅为20.8%。2008 至 2013 年间，在巴西、中国和土耳其等上中等收入国家，乳基配方奶粉的销售量增长了 72%，其背后的主要原因是不当营销的影响，以及用于保护、推广和支持母乳喂养的相关政策和措施欠缺。

伴随着儿童不断成长，他们能接触到的不健康食品也越来越多。这一现象出现的主要原因包括不当营销和广告的影响，城市中甚至偏远地区过度加工食品的泛滥，以及快餐和高含糖饮料的供应不断增加。

报告称，中国已经在改善儿童健康与营养方面取得了重大进展。随着社会经济迅速发展和政府采取一系列措施，儿童低体重与消瘦的发生率显著降低。生长迟缓率也由1990年的33％下降至2013年的8.1％。中国五岁以下儿童贫血患病率由2002年的18.8％下降至2013年的10.9％。然而，在解决营养不足、隐性饥饿和肥胖问题方面，仍有许多工作亟待开展。

联合国儿童基金会表示，正在与中国政府合作，预防和控制营养不良的三重负担（生长迟缓、消瘦和超重），并致力于建设健康的食物体系，让儿童在不断变迁的世界中健康成长。

(责编：贾文婷、徐祥丽)