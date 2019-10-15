人民网>>国际

“中华文化讲堂”在牛津布鲁克斯大学举行

2019年10月15日21:04  来源：人民网-国际频道
 

人民网牛津10月14日电（记者强薇）10月14日，“中华文化讲堂”在牛津布鲁克斯大学举行，复旦大学中国研究院院长张维为教授以《文明型国家视角下的中国道路与“一带一路”》为题，全面讲述了中国的发展理念和富强之路。牛津大学中国中心主任拉纳·米特、剑桥大学高级研究员马丁·雅克应邀作为对话嘉宾出席。

本次讲座由牛津国际出版研究中心主任安格斯·菲利普斯主持。在主旨讲述环节，张维为教授用数据和实例阐释了中国的发展道路，从政治、经济和社会层面说明“中国模式”及其对“一带一路”倡议的启示，强调了中国共产党在中国快速的经济崛起中所起的关键作用。

在嘉宾对话环节，米特教授表示，中国的改革开放取得了重大的成就，事实上从新中国成立以来，中国的经济改革就在逐步推进。米特教授希望，未来在区域安全、气候变化等方面，中国能够发挥更积极的作用。

马丁·雅克教授表示，中国的发展进步既离不开改革，也离不开创新，不仅是科技发展方面的创新，还有国家政策的创新。如今中国取得了瞩目的成就，西方国家应思考如何向中国学习。对话环节结束后，三位教授还解答了现场听众提出的问题。

本次“中华文化讲堂”是中国文化和旅游部为庆祝建国70周年而发起，由中国对外文化集团有限公司、牛津布鲁克斯大学孔子学院合作举办，驻英国使馆文化处、伦敦旅游办事处、英国中国文化和旅游信息中心、中国中外文化交流中心等部门联手给予大力支持。

(责编：贾文婷、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved