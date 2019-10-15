人民网牛津10月14日电（记者强薇）10月14日，“中华文化讲堂”在牛津布鲁克斯大学举行，复旦大学中国研究院院长张维为教授以《文明型国家视角下的中国道路与“一带一路”》为题，全面讲述了中国的发展理念和富强之路。牛津大学中国中心主任拉纳·米特、剑桥大学高级研究员马丁·雅克应邀作为对话嘉宾出席。

本次讲座由牛津国际出版研究中心主任安格斯·菲利普斯主持。在主旨讲述环节，张维为教授用数据和实例阐释了中国的发展道路，从政治、经济和社会层面说明“中国模式”及其对“一带一路”倡议的启示，强调了中国共产党在中国快速的经济崛起中所起的关键作用。

在嘉宾对话环节，米特教授表示，中国的改革开放取得了重大的成就，事实上从新中国成立以来，中国的经济改革就在逐步推进。米特教授希望，未来在区域安全、气候变化等方面，中国能够发挥更积极的作用。

马丁·雅克教授表示，中国的发展进步既离不开改革，也离不开创新，不仅是科技发展方面的创新，还有国家政策的创新。如今中国取得了瞩目的成就，西方国家应思考如何向中国学习。对话环节结束后，三位教授还解答了现场听众提出的问题。

本次“中华文化讲堂”是中国文化和旅游部为庆祝建国70周年而发起，由中国对外文化集团有限公司、牛津布鲁克斯大学孔子学院合作举办，驻英国使馆文化处、伦敦旅游办事处、英国中国文化和旅游信息中心、中国中外文化交流中心等部门联手给予大力支持。

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