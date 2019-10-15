中国驻德使馆举行德籍获奖专家招待会

人民网柏林10月15日电（记者 冯雪珺）中国政府友谊奖和国际科学技术合作奖德籍获奖专家招待会于当地时间14日晚在中国驻德国大使馆举行，以感谢德籍专家为德中两国科技合作作出的贡献。此外，包括中德对话论坛德方主席、德国前教研部长沙万在内的德国科研机构、高校专家学者以及多国驻柏林科技外交官应邀出席。

中国科技部部长王志刚致辞道，在座的德籍获奖专家为中国的科技发展贡献智慧、培养人才，为推动中国融入全球化的世界舞台作出了重要贡献。欢迎各位专家继续推动中国科技创新的国际交流合作，架起更多中国与世界联结的友谊桥梁。他说，今年是中华人民共和国成立70周年，中国将进一步扩大科技对外开放，加强创新能力合作，以更加务实的举措、更加良好的环境，欢迎全球各地的合作伙伴。中国热切欢迎外国优秀人才和领军企业来华创新创业，在中国实现创新的梦想。

中国驻德国大使吴恳说，获得中国政府友谊奖和国际科学技术合作奖的德籍专家人数分别占总人数的12%和14%。同时，中国在德各类留学人员总数已经超过6万人，其中相当一部分是从事科学研究的高素质人才。在座各位德籍专家和奋斗在科研一线的中国留德人员都是中德科技合作的宝贵财富。

沙万指出，2019年诺贝尔经济学奖颁发给3位致力“减贫”研究的学者，也从侧面展现出，科学研究越来越与社会、民生交织在一起，科学研究的最终目的是造福全人类。她希望看到越来越多的德中科学家为了人类的共同福祉，携手合作。

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