太空行走第一人：苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫去世

资料图：苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫

人民网讯 据俄罗斯媒体11日报道，历史上第一个进行太空行走的苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫（Alexei Leonov）在莫斯科去世，享年85岁。

1965年3月18日苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫走出飞船“上升2号”，在宇宙中停留了24分钟，成为人类历史上在太空行走的第一人。列昂诺夫的这一壮举开启了人类航天史的新篇章。

笔者有幸于2015年7月9日在莫斯科采访了这位传奇的苏联宇航员，重温此文，示意悼念。

2015年7月9日，我们约定12点在他办公室见面，我们先到了10几分钟，他的秘书让我们在他的办公室等候。列昂诺夫的办公室的家具不多，布置简单。右角摆着一张普通的办公桌，上面放着文件和文具，背后墙上是苏联的“联盟-19”宇宙飞船与美国的“阿波罗”宇宙飞船在太空对接的照片。屋子左角有一个类似吧台的条桌，上面的一尊俄罗斯军事家苏沃洛夫的胸像十分醒目。此外，还摆着一盆花、一个飞机模型和他女儿抱着外孙的照片。在一进门右侧墙上挂着几个感谢状，其中之一是俄罗斯前总统叶利钦亲自签名的感谢状，表彰列昂诺夫对俄罗斯宇航事业做出的巨大贡献。左面墙上还挂着几幅照片，其中有一幅他与时任苏联总书记勃列日涅夫的合影，可见勃列日涅夫对这位驰名世界的宇航员的重视和厚爱。

令我感到惊讶的是，列昂诺夫一进门见到我们说了一声“你好”，他用这句中文与我们打招呼，一下子把见面的气氛搞得活跃了，我们等待他的紧张心情立刻荡然无存。

由于办公室的面积不大，只有20平方米左右，因此，几张沙发就零乱地置于屋子的中间。列昂诺夫在中间的一个沙发上坐定后，我们的采访就开始了。

来之前，我们虽然做了案头工作，但并不知道他到过中国，还以为中国对于他是个陌生的国度。在采访中我才知道，原来他多次来过中国，第一次来中国的时候苏联还没有解体，最后一次到中国是在去2014年。他不但到过中国的北京，还去过上海和重庆等地。当说到几次中国之行，他兴奋地指着墙上挂的一个奖状说自己是成都的荣誉市民。

在采访过程中，当我精力集中地听着列昂诺夫讲自己第一次太空行走遇到的种种危险时，我对这位杰出的宇航员的敬佩油然而生，是他凭着自己的镇定、勇敢和娴熟的技能才排除了各种预想不到的困难，化险为夷，成功地完成了那次艰难的宇宙飞行。

随后，列昂诺夫栩栩如生地向记者讲述了40年前苏联和美国宇宙飞船第一次进行太空对接时的情景：“按照地面指挥部的计划，这次对接原定是在莫斯科上空进行，可实际上两架飞船的对接和两国宇航员的握手却是在两架飞船飞跃易北河上空进行的”。他说，“不知道是地面指挥问题，还是我们驾驶的差错，但这却是个好的象征”。因为苏联“联盟-19”号宇宙飞船和美国“阿波罗”号宇宙飞船在易北河上空对接和两名宇航员的“空中握手”象征性地再现了30年前苏军和盟军战士在易北河会师的场景，在长期处于冷战阴云之下的两个超级大国之间架起了沟通的桥梁，让苏美两国首脑更清醒地认识到友好与和平永远比对抗和对立更有意义。这一对接也载入世界宇航事业的史册。

列昂诺夫还谈到他与中国宇航员的友谊和。他密切关注中国宇航事业的发展，对中国的宇航培训基地设施赞不绝口，认为中国宇航员的身体和文化素质很高。去年他参加在北京举行的一次宇航国际会议，会上见到了杨利伟、聂海胜、费俊龙、景海鹏、翟志刚和刘洋等人，他称赞刘洋是最聪明和最漂亮的中国姑娘，她的大会发言给他留下了深刻印象，因为刘洋精通自己的宇航业务，在发言中宇航术语运用的恰到好处……

这是我生平第一次与宇航员的近距离接触，尤其是列昂诺夫讲出了一些鲜为人知的事情，让我了解到许多从书本和媒体报道中了解不到细节。一个多小时的采访不知不觉过去了，但我觉得我还没有听够他的故事，但考虑到列昂诺夫毕竟是位80多岁的老人，因此只好起身与他告别。临别时，我祝愿他健康长寿，希望他为俄罗斯乃至世界宇航事业做出更大的贡献。

采访结束时，我客气地说，我们今天的采访把您“折磨”得够呛，列昂诺夫幽默地回答：“如果你坐在我对面向我提问题，我会感到疲累的；可现在坐在我面前的是一位美丽的中国记者姑娘，我看着她很高兴，一点儿也不觉得累！”这虽然是句玩笑，但可以看出俄罗斯人的幽默和他那永远年轻的心态，这一点也值得我们学习。

笔者苏联英雄列昂诺夫合影留念

(责编：贾文婷、徐祥丽)