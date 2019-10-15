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国内外舆论关注中方采购美农产品情况 外交部：企业根据国内市场需要 以市场化方式自主采购

2019年10月15日19:05  来源：人民网-国际频道
 
国内外舆论关注中方采购美农产品情况 外交部：企业根据国内市场需要 以市场化方式自主采购

人民网北京10月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

全文如下：

问：据报道，一艘巴拿马籍货轮12日在东京湾沉没，目前已造成6名中国籍船员遇难。你能否进一步介绍有关情况？

答：受台风“海贝思”影响，一艘巴拿马籍货船12日在日本神奈川县附近海域沉没，船上7名中国船员1人获救，6人死亡。事发后，中国驻日本大使馆立即启动应急机制，积极向日方核实了解有关情况，探望获救船员，并为中国船员家属善后提供积极协助。中方对日方在此次事故中积极搜救和妥善处置表示感谢。

问：据报道，土耳其军队9日对叙利亚东北部发起军事行动以来，已造成当地不少人员伤亡。有分析认为，军事行动不但会引起人道主义灾难，还会让关押在土叙边界部分营地的恐怖分子乘机逃脱，使反恐成果毁于一旦。中方对此有何评论？

答：中方一贯反对在国际关系中使用武力，主张各方应切实遵守《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则，在国际法框架内通过政治外交渠道解决问题。叙利亚的主权、独立、统一和领土完整应得到尊重和维护。我们呼吁土耳其停止军事行动，回到政治解决问题的正确途径上来。

与此同时，叙利亚的反恐形势依然严峻，有关军事行动可能导致恐怖分子外窜，“伊斯兰国”企图借机卷土重来。我们敦促土方负起责任，同国际社会一道，共同打击恐怖主义。

问：篮球运动员勒布朗·詹姆斯称，休斯敦火箭队总经理莫雷发布涉港推特时，对当时情况“有一些误解”（misinformed）。詹姆斯还警告言论自由会带来负面影响。中方对此是否认同？

答：我已经多次就此事作出过回应了。我可以再重申一下，体育交流一直为增进中美友好、推进两国关系发展发挥积极作用。与此同时，无论在中国，在美国，还是在世界其他地方，交流合作的一个重要前提就是相互尊重。

问：第十三轮中美经贸高级别磋商近日在华盛顿举行。美方表示双方达成了实质性的第一阶段协议。中方表示双方在一些领域取得实质性进展，同意朝着最终达成协议的方向努力。请问中美双方在达成经贸协议问题上态度是否一致？

答：美方说的是实际情况，和我们了解的情况是一致的。双方在达成经贸协议问题上也是一致的，没有差别。这份经贸协议将具有非常重要的意义，对中国、美国和世界都有利，对经贸与和平也都有利。

问：美方近日表示，中方已经开始大量采购美国农产品。国内外舆论对此都很关注。你能否介绍一下今年以来中方采购美国农产品的情况？

答：这两天有不少媒体向我们询问中方自美国采购农产品的情况，我们也就此专门向有关部门进行了了解。据我所知，中国企业根据国内市场需要，以市场化的方式自主采购了美国农产品。

根据初步掌握的信息，今年以来中国企业自美采购的农产品包括：大豆2000万吨、猪肉70万吨、高粱70万吨、小麦23万吨、棉花32万吨。中方还将加快采购美国农产品。

问：你刚才所说中方采购美国农产品，是从什么时候开始的？

答：我刚才说得很清楚，是今年以来，截至到现在。

(责编：贾文婷、徐祥丽)
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