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俄媒：忽略美国施压，德国计划向华为开放5G市场

2019年10月15日16:59  来源：环球网
 
原标题：俄媒：忽略美国施压，德国计划向华为开放5G市场

　　【环球网报道 记者 王博雅琪】美国此前曾放话说，如果其盟友允许华为参与他们国家的5G网络建设，华盛顿将切断与该盟友的情报共享关系——尽管如此，仍有许多国家选择忽视这样的威胁。俄罗斯卫星通讯社14日透露，不顾“盟友”美国施压，德国计划向华为开放其5G市场。

　　报道称，德国《商报》(Handelsblatt)14日援引一份获得的文件说，在德国电信监管机构最新的一版电信网络安全草案中，最初计划有效禁止华为参与5G网络建设的争议性条款并未出现。报道进一步介绍说，该条款在讨论阶段曾规定，德国国内的5G网络组件只能从“可信任的供应商”处获得。

　　报道透露，该条款的“消失”与德国经济事务部和总理办公室的“施压”有关。俄卫星通讯社援引《商报》的话评论说，这意味着，尽管华为产品的安全标准受到美国方面的质疑，该公司仍能参与欧盟最大经济体德国的5G网络建设工作。

　　不过俄卫星通讯社注意到，《商报》还提到，德国联邦信息安全办公室(BSI)将对5G网络建设工作中的核心基础设施进行检查，从而判断这些组件是否完全可控，能否通过安全测试。

　　今年5月，美国商务部宣布将华为列入“实体清单”，促使全球科技巨头切断与这家中国公司的联系，美国屡次以“安全问题”为由向欧洲国家施压，要求它们效仿。对此，华为多次否认其设备存在安全隐患。华为6月6日表示，已在全球30个国家获得46个5G商业合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。

　　俄卫星通讯社表示，尽管日本、新西兰和澳大利亚等国家听取了美国的“劝告”，禁止华为参与他们国家的5G网络建设，但多数国家还是忽略了华盛顿方面的相关威胁。报道说，目前，英国正在考虑是否允许华为使用网络建设工作中的非关键基础设施，而法国则向其运营商全权授权，决定是否使用华为设备。

(责编：冯粒、贾文婷)
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