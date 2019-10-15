星光闪耀为爱赋能 用艺术焕发公益的文化世界

参与作品：陶家祥 《天边一朵云》

人民网讯 “无论声音多么微弱，都会被听到，无论伤有多深，都会被抚慰，做身边的守护者”。12月3日，志愿者&艺术&电商将联合进行公益拍卖行动，让星光闪耀，为爱赋能。

星光志愿者协会2017年起建立专项义诊队，选派来自全国各地的中医到芒康、青海果洛、甘孜等国家贫困县村进行健康扶贫，有效的开展各项义诊义教工作。他们在默默奉献，默默守护每一个边远地区群众的生命与健康。2019年10月14日，将艺术融入于公益，让公益成为自觉的力量。南方艺拍首度携手星光志愿，邀请多位中央美术学院的艺术家共同参与12月份开启的公益拍卖活动，用艺术焕发公益的文化世界，让义诊慈善行的每一站都能够步步前行。

北京市星光社会工作服务中心曾参与了2008年奥运会、汶川地震救援、六十周年大庆等志愿者工作，建立专项长期帮助农民工子女学校助学、SOS儿童村孤残儿童公益活动。2010年开始，星光促进服务队伍转型为成长型团队，2017年培养志愿者组织建立专项义诊队，从一开始百余人到现在上几十万人的志愿者团队，将更多爱的力量凝聚在一起，让世界变得更美好。

在艺术的世界里天马行空，在现实的世界千里之行，多姿多彩的艺术，让生命不枯燥。为爱赋能，让每一个参与公益志愿的人更有动力，让每个人生命的旅程中永远有双闪闪发光的眼睛和一颗善良的心。

参与作品：袁欣 《幻象3》

(责编：刘晗璐(实习生)、常红)