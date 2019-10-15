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他获诺贝尔经济学奖的第一反应：误把喜讯当成诈骗信息

2019年10月15日16:50  来源：中国日报网站
 
原标题：他获诺贝尔经济学奖的第一反应：误把喜讯当成诈骗信息

　　中国日报网10月15日电(孙若男) 10月14日，美国麻省理工学院教授阿比吉特·巴纳吉、埃丝特·迪弗洛和哈佛大学教授迈克尔·克雷默因“在减轻全球贫困方面的实验性做法”获得2019年诺贝尔经济学奖。在收到瑞典方面的消息时，他们的第一反应绝对让你意想不到。

　　当克雷默使用的通讯软件Skype跳出来一则紧急消息时，他还以为是一条诈骗信息，实则是瑞典朋友传来的喜讯。

　　克雷默称，多年来他一直经济学这门学科的变化，即研究人员更多地与普通人打交道。他表示，虽然减轻全球贫困似乎是一个难以解决的问题，但研究人员一直在研究哪些措施有效，哪些措施无效，各国政府在解决贫困问题上变得更加高效。

　　巴纳吉和迪弗洛，这对夫妻被电话吵醒得知获得诺贝尔经济学奖时，他们一下子不知所措。

　　13日一早，电话响了，迪弗洛接起电话被告知这是来自瑞典的重要电话。当时她回答说：“既然你已经把我吵醒了，那么你继续说吧。”

　　巴纳吉表示，诺贝尔委员会希望让他们二人中一人参加一个电话会议，对方希望是女性，而他觉得自己不符合条件，索性转身又回到了床上。

　　巴纳吉与迪弗洛作为夫妻共同获得了今年诺贝尔经济学奖。2003年，两人共同创立了Abdul Latif Jameel贫困行动实验室(J-PAL)，这是一个致力于实地实验的、全球性的反贫困研究人员网络。他们一起发表了数十篇研究论文，还合著了两本书——《贫穷经济学》和即将出版的《困难时期的好经济学》。

(责编：冯粒、曹昆)
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