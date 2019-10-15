新华社明斯克10月15日电 专访：中国的发展对其他国家也意味着发展机遇——访白俄罗斯白中友协副主席格里什克维奇

新华社记者魏忠杰 李佳

“新中国成立70年来一直坚持和平发展，不对别国构成威胁。在我看来，中国的发展对其他国家也意味着发展机遇。”白俄罗斯白中友协副主席格里什克维奇日前在明斯克接受记者采访时这样说。

她说，无论是在经济发展与人民福祉提高方面，还是在国际影响力方面，中国都取得了令人惊叹的巨大成就。她认为，中国人民的勤劳和中国共产党的领导是中国取得辉煌成就的关键。

作为白俄罗斯的一名资深记者，格里什克维奇长期从事与中国有关的新闻报道，多次到访中国并广泛了解中国近年来的飞速发展变化。她说：“我至今仍清楚地记得18年前首次到访中国时的情况。当时我仿佛到了另外一个星球，中国异常丰富的文化、古老的传统、各类历史文化古迹等都令我惊叹。中国人民勤劳坚韧，在继承发扬传统的同时富有创造力。”

她说，近年来，随着白中两国合作的积极发展，她对中国有了更多的认识，对古老中国和现代中国的理解也越来越深刻。

格里什克维奇说，中国已经是世界第二大经济体，对全世界有着重要影响力，“中国对世界经济发展的贡献巨大”。

她说，中国的“一带一路”倡议得到包括白俄罗斯在内很多国家的支持，人类命运共同体理念对于所有国家而言都是和平的，具有建设性的。

谈到中国的发展前景，格里什克维奇说，中国共产党将继续带领中国取得更大成就，“我对此毫不怀疑！”

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