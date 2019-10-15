新华社东京10月15日电 专访：“中国的发展将有利于邻国和世界”——访松下集团前副会长松下正幸

新华社记者杨汀 马曹冉

“松下与中国结缘于1978年。”在中华人民共和国成立70周年之际，松下集团前副会长松下正幸日前在大阪的松下集团总部接受了新华社记者专访。

“1978年10月，邓小平访日期间参观松下电器公司。当时年已八旬的松下创始人松下幸之助亲自迎接并陪同参观。”他说，在与邓小平的深入交流中，松下幸之助表示愿为中国的现代化建设提供帮助。1979年，松下幸之助第一次访问中国，开启了松下与中国的第一次技术合作。

现年73岁的松下正幸是松下幸之助的外孙。在他看来，将外祖父和松下集团与中国联系在一起的，有渊源深厚的中日交流历史，更有对中国发展必将有利于邻国和世界的信心。“日本与中国本是一衣带水的国家，自古日本就从中国吸收了很多思想和技术，得益于此，日本才能持续发展。”他说。

1980年，松下幸之助第二次访华，35岁的松下正幸与外祖父同行。“我十分想借着这个机会去中国看看。”他说：“中国蓬勃发展的情景给我留下了深刻印象，我深信中国未来也将持续发展。”大约3年后，松下正幸作为日本洗衣机技术合作的负责人第二次来到中国，与辽宁省营口市的工厂开展合作，这也成为首批中日技术合作项目之一。

“此后我每年都去中国一两次。”松下正幸说，他每次都会惊讶于“中国发展得如此迅速”。他说，不仅高铁、高速公路等基础设施建设发展迅速，而且城市面貌、社会风貌等也发生很大变化。

松下正幸说，他认为提高人民生活水平是中国发展的主要目的之一，松下幸之助当年也是这样想的。他说，外祖父希望让所有人都能享受发展成果，这与中国改革开放的目的不谋而合。

松下正幸说，从1979年与中国合作至今，松下与中国的共同成长已走过40年。中国市场成为松下等日企的重要支柱，中国企业也成为它们的稳定合作伙伴、良性竞争对手和创新推动力之一。“比如在家电领域，中国国内厂商的实力越来越强，能够批量生产物美价廉的产品，日本现在也从中国进口这些产品。”

2018年12月，在庆祝改革开放40周年大会上，松下幸之助获得中国改革友谊奖章，被誉为“国际知名企业参与中国改革开放的先行者”。松下正幸作为代表前往北京领奖。如今，奖章和奖状都展示在松下纪念馆的显著位置。

“中国改革友谊奖章只授予了十位外国友人，外祖父松下幸之助获得这一殊荣，对家族和松下集团来说都是莫大的荣誉。”松下正幸说，现在中日之间的双向交流蓬勃发展，不仅是产品和技术，在人员往来、文化和体育等民间交流方面也是如此。想必今后各领域的交流将更加活跃、深入。

(责编：刘晗璐(实习生)、徐祥丽)