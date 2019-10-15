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两名女作家分享2019年布克文学奖

2019年10月15日14:48  来源：新华网
 

　　新华社伦敦10月14日电（记者张代蕾）2019年度英国布克文学奖14日晚在伦敦揭晓，加拿大女作家玛格丽特·阿特伍德和英国出生的非洲裔女作家伯娜丁·埃瓦里斯托以女性文学作品分享了这一奖项。

　　阿特伍德的获奖作品名为《圣约》，被认为是作者知名旧作《使女的故事》的续集。埃瓦里斯托的获奖作品名为《女孩，女人，其他》，以12个角色的生活故事探索了非洲移民的经历。

　　阿特伍德曾多次入围布克奖提名并在2000年获得该奖，埃瓦里斯托是首位获得布克奖的黑人女作家。

　　今年的6部提名作品从150多部作品中精选而出。本届布克奖评委会主席彼得·弗洛伦斯说，评委们对最终获胜的两部作品难以取舍，因为“它们都是非凡之作，能激发阅读乐趣，亦能产生长久共鸣”。

　　布克奖曾两次出现两名作家分享奖项的情况，但按规定自1993年起奖项只能颁发给一人，今年是该规定实行以来首次破例。

　　布克奖设立于1969年，每年评选一次，授予当年在英国出版的最佳长篇小说，是英语文学界最有影响力的奖项之一。以往此奖只颁发给英国、爱尔兰和其他英联邦国家的作家，从2014年起向全世界所有用英语写作的作家开放，获奖者可获得5万英镑（约合44.66万元人民币）奖金。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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