美国制裁土耳其并要求其停止在叙军事行动

新华社华盛顿10月14日电（记者刘品然 刘晨）美国总统特朗普14日表示，土耳其在叙利亚北部的军事行动对地区和平稳定构成威胁，美方因此对土耳其实施多项制裁，并要求土方立即停止相关行动。

特朗普在一份声明中说，土耳其的军事行动破坏了打击极端组织“伊斯兰国”的行动，威胁平民安全与地区和平稳定，由此威胁美国国家安全和外交政策，因此他授权美国政府对土耳其实施制裁。

美国财政部当天随即对土耳其政府部门和高官实施制裁，制裁对象为土耳其国防部及其部长、能源和自然资源部及其部长和内政部长。他们在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

特朗普还表示，美国将把土耳其输美钢铁关税重新上调至50%，并立即中止商务部与土方涉及1000亿美元的贸易协议谈判。他还在声明中威胁，若土领导人不停止“危险和破坏性”行为，他将迅速击溃土耳其经济。

美国副总统彭斯14日晚间向媒体表示，特朗普当天早些时候与土耳其总统埃尔多安通话时强烈要求土耳其立即停止在叙利亚北部的军事行动，并表示当天对土耳其的制裁仅仅是一个开始。

在德国柏林，德国政府发言人赛贝特在例行发布会上对土耳其在叙利亚北部发动军事行动的合法性表示质疑，认为土耳其的安全利益不能成为其发动军事行动的理由。赛贝特说，军事行动将会导致大量人口流离失所和地区局势不稳定，还会让“伊斯兰国”重新壮大。

土耳其长期以来将叙北部库尔德武装视为恐怖组织，但美国在打击“伊斯兰国”的战事中将其发展为合作伙伴。美国白宫本月6日表示，美军方对土耳其即将进入叙北部展开军事行动“不支持、不参与”，美军会撤出相关区域。土耳其军队9日开始进入叙利亚北部，对库尔德武装展开军事行动。

特朗普将美军撤离叙北部的决定招致美国会两党不少议员反对，称这一决定背叛了曾与美国合作的盟友叙库尔德武装。特朗普10日曾表示，土耳其清楚美方底线，并暗示如果土耳其行动“过线”，美国或对土耳其实施“非常强硬”的制裁及其他金融措施。（参与记者：任珂、张远）

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