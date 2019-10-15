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热点问答：突尼斯政坛新人赛义德为何当选总统

2019年10月15日13:31  来源：新华网
 

　　新华社突尼斯10月14日电 热点问答：突尼斯政坛新人赛义德为何当选总统

　　新华社记者黄灵 李芮

　　突尼斯最高独立选举委员会14日宣布，独立候选人凯斯·赛义德在总统选举第二轮投票中获得72.71%的选票，战胜另一位候选人纳比勒·卡鲁伊，当选突尼斯新一任总统。

　　今年61岁的赛义德是一名大学教授，一直在突尼斯从事法律方面教学和研究工作，从未担任过政府职务。被形容为政坛“素人”的赛义德为何能呼应民众期盼一鸣惊人？上任后他又将面临哪些挑战？

　　突民众有何期盼

　　在9月15日举行的首轮投票中，26名候选人中无一人得票超过半数，得票领先的赛义德和卡鲁伊进入第二轮角逐。政坛“素人”赛义德不仅是首轮投票中的“黑马”，而且在第二轮角逐中以绝对优势战胜其竞选对手。

　　本次选举是突尼斯2011年局势动荡后举行的第二次总统选举，原定于今年11月举行。时任总统埃塞卜西7月25日因病去世后，总统选举提前举行。

　　2014年埃塞卜西当选总统以来，突尼斯经济状况不断恶化，年经济增长率一直在1%至2%之间徘徊，物价不断上涨，居民购买力持续下降，突尼斯货币第纳尔对美元几年内贬值超过三分之一，经济转型遥遥无期。此外，突尼斯失业率长年居高不下，据报道突尼斯全国平均失业率达到15%，在一些偏远地区甚至达到30%。

　　突尼斯媒体人士朱迈·贾斯米对新华社记者说，在10月6日举行的议会选举中，前议会最大党呼声党仅得到3个议席。此次总统选举中，数位担任过总统、总理、部长的政要都不敌赛义德。

　　他说，可以看出，突尼斯百姓对现政府的执政能力和政策非常失望，渴望改变现状，他们以投票表达了出现新面孔以改变国家当前政局的意愿。

　　赛义德有何优势

　　近年来，突尼斯政坛不断有腐败事件曝光，当地百姓对此深恶痛绝。赛义德在两轮投票中的不少竞争对手都有各种负面消息，第二轮投票的竞争对手卡鲁伊在今年8月受到洗钱和偷税指控。

　　以独立候选人身份参选的赛义德没有党派支持，也没有花太多资金进行竞选活动，但这些“朴素”的行为正契合突尼斯百姓的心理诉求。

　　赛义德长期从事教育工作，同事对他的评价是为人正直、没有负面新闻。虽然他缺乏从政经验，竞选时也没有提出详细的执政计划，但他的人品和教授身份得到许多年轻人的支持。突尼斯西格马调查公司的民调显示，参加第二轮投票的18至25岁年轻选民中，有90%支持赛义德。

　　突尼斯民主趋势党领导人加齐·沙瓦希对媒体表示，赛义德的干净背景和反腐倡议打动了不少选民，他们希望新领导层能通过强力手段挖掉腐败这个社会“毒瘤”。

　　新总统有何挑战

　　突尼斯复兴运动党领导人亚米娜·祖格拉米对媒体表示，赛义德的获胜是一个明确的信号，政党和政界人士必须正视民众的需求和呼声。

　　赛义德在竞选时表示，突尼斯目前许多社会问题都与腐败现象蔓延有关，他上台后将与政府各部门合力出台相关措施，严惩各种腐败行为。

　　赛义德的获胜让很多突尼斯人看到未来的希望。但是根据突尼斯宪法，总统只负责外交、国防和安全，国内政治和经济等事务则主要由总理和内阁处理。

　　当地政治专栏作家哈立德·哈达德表示，总统大选尘埃落定，但总统、议会、政府“三驾马车”如何协调、带领突尼斯走出目前困局，仍然考验各方的智慧和耐心。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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