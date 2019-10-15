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新华国际时评：中尼合作之花盛开在喜马拉雅山

2019年10月15日13:29  来源：新华网
 

　　新华社加德满都10月15日电 题：中尼合作之花盛开在喜马拉雅山

　　新华社记者张宁　周盛平

　　国家主席习近平13日结束对尼泊尔的国事访问。这是中国国家主席时隔23年后再访“雪山之国”。此访取得显著成果，对中尼关系发展具有承前启后、继往开来的重要意义，为中尼世代友好开辟了新的光明前景。

　　中国和尼泊尔山水相连、世代友好。建交64年来，两国秉持和平共处五项原则，传承传统友谊，树立了不同制度和大小国家相互尊重、平等相待的典范。此访期间，中尼两国领导人共同规划双边关系未来发展，见证签署了涉及国计民生各领域的20份合作文件。

　　此访让两国关系定位迈上新高度。习近平主席同尼泊尔总统班达里共同宣布，将本着同舟共济、合作共赢精神，建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。这一新定位不仅为两国关系未来发展指明了方向，也赋予中尼关系更重要的地区影响。

　　此访让两国互联互通建设取得新进展。双方领导人商定，将中尼共建“一带一路”同尼泊尔打造“陆联国”的国策对接，加快构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。双方宣布启动中尼跨境铁路可行性研究，朝着“天堑变通途”的梦想迈进了一大步。尼泊尔各界认为，尼中在“一带一路”框架下加强互联互通，让尼泊尔“陆锁国”变为“陆联国”的梦想不再遥远，而跨喜马拉雅立体互联互通网络将拉紧尼中联系纽带，助力尼方在区域经济发展中发挥枢纽作用，不仅便利两国，而且造福地区。

　　此访还让两国睦邻友好合作收获新硕果。双方要构建全方位合作格局，重点加强贸易投资、灾后重建、能源、旅游四大领域合作。双方同意扩大教育、青年、地方等领域交流合作，增进民心相通。珠穆朗玛峰是中尼友谊的象征，两国将围绕珠峰开展应对气候变化、生态旅游等合作，打造双方合作新亮点。

　　2019年，中尼两国元首实现互访，高层交往更加密切，推动中尼友好合作焕发出新的生机与活力。尼泊尔各党派、各界别一致认为尼中是亲密无间、患难与共的伙伴，尼中友好具有深厚民意基础。在加德满都，时时处处都能感受到尼泊尔人民对中国人民的友好情谊。

　　中尼跨越喜马拉雅山的握手，温暖而弥足珍贵。在新的历史起点上，此访取得圆满成功，书写了中尼友好的动人新篇。中尼合作之花，盛开在喜马拉雅山。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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