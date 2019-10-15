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天文学家利用新手段观测到94亿光年外矮星系

2019年10月15日13:29  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿10月14日电（记者周舟）美国天文学家领衔的一个国际团队首次利用57亿光年外星系团产生的X射线引力透镜效应，观测到94亿光年外一个矮星系的造星过程，为探索星系起源提供了一种新的观测手段。

　　引力透镜效应指光线在通过大质量天体附近时会发生弯曲的现象，好像一个“宇宙放大镜”，可以帮助人们研究宇宙中最早和最遥远的星系。

　　这是天文学家首次利用超大质量天体观测遥远宇宙中的X射线辐射现象，此前星系团仅用于在光学波段“放大”天体。美国麻省理工学院研究员马修·贝利斯说，由于星系团本身也辐射出大量X射线，因此很难观测到星系团背后天体发射出的X射线，其难度就像透过强光看到蜡烛光。

　　研究人员利用钱德拉X射线望远镜以及光学段的哈勃太空望远镜和麦哲伦望远镜观测了57亿光年外、质量为太阳1000万亿倍的“凤凰星系团”，精确测量出该星系团的X射线辐射量。随后，他们从观测到的总辐射量中减去星系团本身的X射线辐射，剩下两个被引力透镜弯曲的X射线辐射，它们均来自94亿光年外的一个只有银河系万分之一的小型矮星系。

　　研究显示，这个矮星系被放大了60倍，呈现出一片蓝斑，星系内有两个不同的团块，其中一个辐射出更多X射线，表明它刚刚制造了超大质量恒星，而较暗的团块表明其包含更多成熟恒星。

　　贝利斯说，该星系与宇宙最早期形成的星系类似，天文学家此前还从未在X射线段观测过这种星系，而且这种新的观测技术可以让人们看到遥远的星系，并对星系的形成过程做出更细致的分析。

　　该研究近日发表在英国《自然·天文学》杂志上。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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