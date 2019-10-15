中德科技创新合作大会在柏林举行

新华社柏林10月14日电（记者张毅荣 连振）中德科技创新合作大会14日在德国首都柏林举行。两国科技界、政界和企业界代表在会上围绕科技创新政策、发展成果、重点合作领域等展开交流对接。

中国科技部部长王志刚当天发表演讲说，近年来，科技合作逐渐成为中德全方位战略伙伴关系的重要内涵。一批基础前沿、新兴产业技术以及应对全球性挑战的务实合作成果，为两国经济社会发展注入重要推动力。

王志刚表示，中德产业关联日趋紧密，区域合作热情高涨，科研人员交流密切。期望未来两国加强发展战略对接，共同做好未来发展的顶层设计；深挖科技创新合作潜能，增强优势领域交融互补；继续加强科技创新基地建设，合作推进成果转化。

德国科学院院长约尔格·哈克致辞说，德国科学院长期与中国伙伴在自然科学、政策咨询、人才培养和加强基础研究等领域保持良好合作。如今，国际社会面临气候变化、粮食安全、社会公正等诸多挑战，而科学与国际合作在应对这些挑战方面至关重要。

中德科技创新合作大会由德国中国研发创新联盟主办，该联盟于2016年在中国科技部和中国驻德使馆推动下成立，旨在增进在德中资机构间联络，构建相互间以及与德国研发机构间的技术交流平台及前沿科技领域技术孵化平台，为政府政策制定及重大项目开展提供项目建议。

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