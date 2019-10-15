超80家新加坡企业将现身第二届进博会

新华社上海10月14日电（记者 周蕊）记者从新加坡工商联合总会获悉，84家新加坡企业将集体“组团”亮相第二届中国国际进口博览会。这些企业除了将重点瞄准中国下沉市场寻找机遇，同时也将积极寻找合适的中国伙伴，共同开拓东南亚乃至全球市场。

新加坡工商联合总会在上海介绍，新加坡参展企业将以“组团”的形式亮相服务贸易、食品及农产品、科技生活展区，总面积达1600平方米，较去年增长12%。参展的新加坡企业来自物流、交通、金融、教育、健康、食品和科技等多个行业，将带来咸蛋黄鱼皮、娘惹食品等具有当地特色的“网红”产品。

“首届进博会期间，新加坡企业参展意愿强烈、收益效果可观。仅在商业对接活动上，新中双方企业共签订15项合作谅解备忘录，总值超1.52亿新元。今年，更多的新加坡企业将赴中国展示他们的创新产品和服务，寻求扩大其在中国乃至全球的合作网络。”新加坡工商联合总会主席张松声说。

“我们十分期待能够借助第二届进博会的平台扩大品牌影响力，开拓中国一二线城市以外的市场空间。”参展商傲胜国际私人有限公司首席副总裁王明芝说。

“对全球食品生产商而言，中国市场广阔且潜力巨大。我们希望可以凭借在进博会的亮相，树立品牌知名度，巩固我们现有的分销商网络，并在之前未曾触及的地区获得新的经销伙伴。”首次参展的中华食品厂有限公司董事总经理许乃洪说。

大华银行（中国）行长兼首席执行官符懋赞说：“今年是大华银行第二次参加进博会，我们愿借此重要平台与中国市场深化业务合作关系。今年，我们有意向更多的中国企业、机构和高净值人群进一步展示大华银行的一体化服务网络和跨境金融解决方案，以及在金融科技生态系统方面的合作潜力。”

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