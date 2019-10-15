欧美同学会第十七届“21世纪中国”论坛在伦敦举行

伦敦时间2019年10月11日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）第十七届“21世纪中国”论坛在英国皇家学会成功举办。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺，中国驻英国大使刘晓明，教育部原副部长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）副会长刘利民，英国国会上议院原副议长、原内政部国务大臣麦克·贝茨，英国原科学与大学国务大臣戴维·威利茨，英国皇家学会副会长理查德·卡特洛，以及中英两国科技和金融领域的专家、学者、企业家、青年代表100余人出席论坛。欧美同学会（中国留学人员联谊会）秘书长王丕君主持论坛开幕式。

本届论坛以“中英科技与金融合作”为主题，聚焦世界科技和金融前沿领域，旨在加强中英两国在经济、科技、教育、文化等方面的交流与合作，共同为人类科技进步和社会发展献计出力。论坛设置了主旨演讲及金融经济大格局、科技教育推动世界和平发展、中英青年对话三个分论坛。

为中英关系“黄金时代”注入新动力

陈竺在致辞中指出，中英同为世界性大国和联合国安理会常任理事国，在政治、经济、教育等领域合作时间长、成果多，双方在很多问题上都有共同的立场和主张，中英越来越成为你中有我、我中有你的利益共同体。陈竺表示，“21世纪中国”论坛是欧美同学会凝聚海内外留学人员、开展民间外交、传播中国声音的重要平台，希望通过本届论坛，深化中英两国在科技与金融领域的了解和交流，推动双方合作进一步向多领域、深层次、全方位、高质量的方向发展，形成命运共同体。陈竺建议，面对当前复杂的国际形势，中英两国应该携起手来，一起寻找新的合作增长点，进一步加强人才交流，特别是青年人才交流，不断发挥两国关系稳定器和助推器作用，为中英关系“黄金时代”注入新动力、作出新贡献。

在主旨演讲环节，陈竺以“让人人享有健康”为主题，介绍了新中国成立70年来特别是改革开放以来，中国在医疗卫生领域取得的长足进步，从人道主义的高度，深刻阐释了人类命运共同体的理念。

形成“1+1大于2”的效果

刘晓明在致辞中说，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命方兴未艾，新一轮产业变革风起云涌。科技与金融相互交融，正对世界发展产生广泛而深远的影响。在这个大背景下，本届论坛聚焦“中英科技与金融合作”主题，可谓恰逢其时。中英在科技、创新、金融等方面互补优势明显，有望形成“1+1大于2”的效果。双方可进一步加强优势互补，扩大对金融科技企业支持和引导，引领建立有利于金融科技发展的国际新规则，为全球数字经济特别是发展中国家数字普惠金融提出创新解决方案。

“英国未来也会有一个‘中国同学会’”

麦克·贝茨在致辞中说，他在中国遇到许多令他印象深刻的优秀年轻人，让他对中国的教育质量充满信心。目前中国大学在全球高校中排名上升势头迅猛，越来越多英国学生选择去中国留学。为此他乐观预言：“英国未来也会有一个‘中国同学会’。”

理查德·卡特洛在致辞中说，越来越多中国学者在出国留学、工作或从事研究后选择回到中国发展，带回他们在海外获得的经验和资源，这一过程促进了中外在专业领域的交流和相互理解，对中国乃至世界科学界都至关重要。

在在主旨演讲环节，刘利民以“深化中英教育交流，合力推进科教合作”为题，从教育合作的角度阐释了中英两国都是具有全球视野的大国，比以往任何时候都更需要沟通交流，增进理解。

“携手同行，共创未来”

英国四十八家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里以“世界的和平发展”为主题，表达了促进中英两国的友谊的心愿。

伦敦金融城前市长、普华永道英国高级合伙人鲍满诚爵士以“携手同行，共创未来”为主题，表达了加强中英交流合作的美好期盼。

信中利资本集团董事长汪潮涌以“资本市场如何助力中国高科技企业发展”为主题，深入分析了中国资本市场和中国高科技企业发展的现状和最新趋势。

中英合作有巨大空间、有强烈需求

王丕君在对上午论坛进行总结主持时说，与会嘉宾对中英两国在金融、教育、科技等领域的交流合作作了全面的、深入的介绍，并通过对中国发展史、中英合作史的回顾，表达了对习近平主席关于构建人类命运共同体理念的一致推崇和坚持和平、合作、共赢国际关系原则的强烈期待。所有演讲无论是国家层面、社会组织层面，还是企业、个人层面，都有一个共同的判断新中国70周年成就辉煌，这既是中国人民自己不懈奋斗的结果，也是坚持改革开放得到国际社会广泛支持的结果；中国的今天和未来仍充满开放包容和发展后劲；中英两国之间合作仍有巨大空间、强烈需求，英国皇家学会等机构与欧美同学会更加紧密的合作必将助力两国和两国人民实现新辉煌。

嘉宾们的精彩演讲赢得现场观众阵阵掌声，台下的嘉宾同时参与激烈的讨论，在论坛结束后，依然意犹未尽的与嘉宾进行交流。与会的嘉宾和参加者们纷纷表示，这个论坛应该形成一个定期的论坛举办机制，更加积极的促进和加强中英两国在科技、教育和金融方面的大力合作。

“21世纪中国”论坛创办于1996年，旨在加强中国与世界各国的联系与交流，合作与共赢，进一步凝聚共识，共担风险挑战，共同打造“人类命运共同体”，为世界各国的和谐发展，为创造人类社会的美好未来贡献智慧和力量。论坛曾在美国休斯敦、德国法兰克福、澳大利亚悉尼、荷兰海牙、法国巴黎、意大利罗马、瑞士洛桑等多个国家的城市举办了16届。特别是近年来，论坛的参与度逐步提升，覆盖面不断扩大，影响力日益增强，已经成为欧美同学会（中国留学人员联谊会）开展民间外交的品牌活动，受到越来越多国家政府和人们的认可和好评。

(责编：白宇、岳弘彬)