美国考虑经济制裁土耳其 以惩罚土在叙军事行动

美国政府打算对土耳其施加经济制裁，以惩罚土耳其在叙利亚东北部启动“和平之泉”军事行动。

【最早本周】

美国总统唐纳德·特朗普13日与共和、民主两党国会议员讨论对土耳其“施加强硬制裁”选项。他在社交媒体“推特”写道:“财政部做好准备，（政府）可能寻求更多立法举措。”

路透社报道，美国最早可能本周制裁土耳其。

一名不愿公开姓名的美国官员告诉这家通讯社的记者，政府各个层面都在推动制裁土耳其。

财政部长史蒂文·姆努钦11日说，特朗普责成对土耳其施加“非常强硬”的新一轮制裁，政府准备兑现总统先前威胁，即摧毁土耳其经济。

不清楚总统行政令提及哪些制裁以及这类举措是否如多名议员所述那么严厉。

【联手国会】

特朗普在“推文”中说：“就制裁土耳其已有重大共识。土耳其先前要求不要这样做。等着吧！”

美国共和党籍参议员林赛·格雷厄姆解释，特朗普决定与国会联手，就土耳其入侵叙利亚施加“极限制裁”。

国会众议院外交委员会主席、民主党人埃利奥特·恩格尔和这一委员会共和党籍领袖迈克·麦考尔11日草拟一项议案，建议制裁关联“和平之泉”行动的多名土耳其官员以及关联土耳其防务部门的多家银行，直至土方结束在叙利亚的军事行动。

那项议案说，美方应该停止向土耳其军队提供武器，政府应该落实针对土耳其向俄罗斯购买S-400型防空导弹系统的已有制裁。

土耳其外交部同一天晚些时候回应，将报复任何阻碍土方打击恐怖主义的举措。

【效果成疑】

多名分析师认为，美方制裁难以改变土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的想法，缘由是土方认定叙利亚库尔德武装是土耳其库尔德工人党的分支，威胁土耳其国家安全。

土耳其地面部队9日越境进入叙利亚东北部，12日声称夺取边境城镇拉斯艾因。

特朗普在土方“动手”前警告，如果土方行动突破限度，他将“彻底摧毁”土耳其经济。

在美国智库外交政策研究所中东政策研究室主任阿伦·斯坦看来，美方制裁无法阻止土耳其在叙利亚的军事行动，对美国而言“非常失败”。他说，只有叙利亚政府或者俄罗斯派出部队，才能阻止土耳其军队的攻势。

叙利亚库尔德武装13日说，已经与叙利亚政府达成协议，政府军将沿叙土边境部署，协助这一武装挫败土耳其攻势。（包雪琳）（新华社专特稿）

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