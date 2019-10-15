闭门磋商尚无突破 英国延期“脱欧”在所难免？

英国和欧洲联盟13日分别通报双方谈判代表闭门磋商退出欧盟协议的情况，强调大量工作需要赶在10月31日“脱欧”期限前完成。

按照英国媒体的说法，欧盟希望英方就北爱尔兰关税问题作进一步让步，同时对本周欧盟峰会期间达成新“脱欧”协议不抱太大希望。

【时间紧任务重】

欧盟委员会13日傍晚发表声明，总结欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶当天向英国以外27个欧盟成员国使节通报的欧英谈判代表闭门磋商进展。

巴尼耶说，依然无法接受英方的“脱欧”方案，“仍有大量工作需要完成”。但他建议欧盟给予英国“最后一次机会”，把双方磋商延续至16日。

英国首相鲍里斯·约翰逊13日中午与内阁官员召开大约30分钟电话会议，说英欧有可能在最后一刻达成新“脱欧”协议，但“仍有相当多工作”要做。同时，英国“必须继续准备”10月31日“无协议脱欧”。

双方代表14日将继续“技术性”磋商。巴尼耶定于15日在卢森堡再次通报进展。

一名不愿意公开身份的欧盟官员14日告诉英国《泰晤士报》，双方必须在16日确定是否取得足够进展，允许一天后开幕的欧盟峰会批准一份新“脱欧”协议。

【欧盼英再妥协】

《泰晤士报》报道，据信巴尼耶告知英国“脱欧”谈判首席代表戴维·弗罗斯特，英国如果想要达成新“脱欧”协议，需要就北爱地区关税问题作进一步妥协。

弗罗斯特给出方案，建议追踪从英国其他地区进入北爱地区的货物，依据这些货物是否流向毗邻北爱的欧盟国家爱尔兰而征收不同税率关税。然而，巴尼耶13日告诉欧盟使节，这一货物追踪系统“没有经过检验”，可能对欧盟统一市场构成风险。

欧盟倾向于欧方最初提出的仅适用于北爱地区的“备份安排”，即让北爱地区留在欧盟关税同盟，同时遵守大部分统一市场规则。

一名欧盟高级别外交官告诉英国《卫报》，不可能在数天内敲定英国提出的“全新概念”。英方如果不接受欧盟先前提议的“北爱备份安排”，不太可能如期有协议“脱欧”。

然而，“北爱备份安排”一直遭遇英国国内强硬“疑欧”派人士以及执政党保守党的政治盟友北爱尔兰民主统一党强烈反对。

【延期在所难免？】

英国《泰晤士报》报道，首相约翰逊与爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡上周会晤为达成新“脱欧”协议带来希望，但随后悲观情绪蔓延。一些英方人士相信，欧盟委员会和巴尼耶不太倾向于为达成协议作出所需的政治妥协。

多名欧盟人士披露，如果约翰逊同意妥协，即便新“脱欧”协议的法律文本来不及完成，双方可能在17日至18日欧盟峰会期间确定一份政治协议，供英国议会下院19日表决，随后完成法律文本。

即便如此，英国可能不得不申请“技术性”延期，以便双方议会有时间批准“脱欧”协议的法律文本。

欧盟委员会主席让－克洛德·容克告诉奥地利《信使报》，如果约翰逊要求欧盟给予额外时间，“虽然他不太可能这样做”，欧盟拒绝延期将与过往做法相悖。

约翰逊一直强调将带领英国如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式，同时又承诺遵守9月初生效的旨在阻止“无协议脱欧”的法案。

法新社报道，上述矛盾可能不得不诉诸法庭。而如果英国议会不同意欧盟给予的延期时限，可能让问题进一步复杂化。

如果“脱欧”延期至明年，可能让英国“疑欧”派人士不满，同时干扰英国议会选举选情。一些人预期选举最早12月初举行。

如果“脱欧”只推迟几个月，则欧盟必须确信，这是英国最后一次申请延期。（海洋）（新华社专特稿）

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