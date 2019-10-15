特朗普下令驻叙北部美军向南转移 但不撤离叙利亚

土耳其发起的“和平之泉”军事行动13日进入第五天。美国国防部长马克·埃斯珀说，总统唐纳德·特朗普下令驻叙利亚北部的美军向南转移，但不撤出这一中东国家。

美国军方官员认定叙利亚东北部局势“迅速恶化”，美军在这一地区失去对地面通信的控制，面临遭到“孤立”的风险。

【美军“难以维持”】

埃斯珀做客美国哥伦比亚广播公司《面向全国》电视节目时说，特朗普已经要求叙北美军向南转移。

他没有提及具体转移人数，但告诉《福克斯周日新闻》电视节目，所涉及的美军不超过千人。

这是土耳其投入“和平之泉”军事行动以来美军第二次调整人员部署。埃斯珀说，土耳其军队与美国支持的库尔德武装之间交火，致使叙利亚北部局势“难以维持”，特朗普因而作出向南转移决定。不过，转移并非撤离叙利亚。

另外，埃斯珀说，美方认为库尔德武装将与叙利亚军方、俄罗斯“达成协议”，对土耳其及其扶植的叙利亚武装予以还击。

美联社13日以美军官员为来源报道，“小股”美军撤离叙土边界以南大约35公里的艾因伊萨基地。库尔德武装在艾因伊萨设有行政机构。

不愿公开姓名的美方官员说，美军已经失去与库尔德武装地面通信的控制，无法控制从头顶飞过的土耳其战机。美军面临“孤立”风险，甚至可能与土方扶植的叙利亚武装发生冲突。

【在押人员外逃】

土耳其军队及其支持的叙利亚武装继续向南推进战线，战事13日发生在叙土边界以南大约35公里的艾因伊萨和泰勒艾卜耶徳。

美联社援引叙利亚库尔德方面的声明报道，艾因伊萨一处关押“伊斯兰国”人员的营地失控，大约950名“伊斯兰国”成员及其家属趁乱袭击守卫，冲开大门后逃出。

设在英国的“叙利亚人权观察组织”说，土耳其战机13日早些时候对营地周边村庄发起空中打击。

库尔德武装控制叙利亚将近30%国土，设立自治机构，接受美军训练和武装，充当美国打击极端组织“伊斯兰国”的盟友，在打击“伊斯兰国”期间俘获大批武装人员及其亲属。

路透社报道，叙利亚东北部库尔德控制区有大约30处“伊斯兰国”人员羁押营地。库尔德武装先前警告，将难以在抵御土耳其军队进攻的同时维持对“伊斯兰国”人员羁押营地的守卫。

【争夺边境城镇】

土耳其认定叙利亚库尔德武装是土耳其境内反政府武装“库尔德工人党”的分支，同属“恐怖组织”。土耳其发起“和平之泉”越境打击，以期沿叙土边境开辟“安全区”，赶走库尔德武装并安置叙利亚难民。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安13日在首都伊斯坦布尔举行的记者会上说，土耳其和土方支持的叙利亚友军推进至叙土边界以南30公里至35公里处，控制叙利亚东北部边境城市拉斯艾因。同时，土方领导的武装力量包围了泰勒艾卜耶德。

埃尔多安还说，武器禁运将不会影响土耳其在叙利亚的军事行动。

法国和德国12日宣布中断对土耳其的部分武器出口，理由是土耳其在叙利亚的军事行动可能造成严重人道主义后果。

土耳其国防部在社交媒体“推特”宣布，“和平之泉”军事行动已经消灭480名库尔德武装人员。这一数字没有得到其他方面证实。（陈立希）（新华社专特稿）

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