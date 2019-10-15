缓和伊朗沙特关系 普京愿发挥积极作用

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京13日在出访沙特阿拉伯前接受多家媒体采访，谈及他对中东地区局势、全球能源市场等议题的看法。

普京说，俄罗斯可以在缓和伊朗与沙特关系方面发挥积极作用。

【谈中东】

普京即将访问沙特。按路透社的说法，这是普京十多年来首次访问这一海湾阿拉伯国家。

普京行前接受沙特的阿拉伯电视台、英国天空新闻电视台阿拉伯语频道和俄罗斯卫星通讯社阿拉伯文专线采访时说，他相信，所有中东国家都希望有良好稳定的国家间关系而不是寻求对抗，俄方可以在缓和伊朗与沙特关系方面发挥积极作用。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁。今年9月14日，沙特国家石油公司两处设施遇袭，也门胡塞武装宣称发动袭击。只是，沙特和美国方面认为胡塞武装没有能力打击沙特石油设施，指认伊朗参与袭击，遭到伊朗否认。

被问及俄方如何看待在伊核问题六国框架下重新谈判伊核协议的可能性，普京回应，他认为，伊朗、以色列和美国应当共同致力于弥合他们之间的分歧，而伊朗最好在履行伊核协议方面遵循协议精神和条款。

“伊朗、以色列和美国之间有矛盾……他们应当想办法摆脱困难局面，”他说，尽管这些国家之间有矛盾，作为“裁判”，国际原子能机构有权确认伊朗是否履行了伊核协议义务。

按照他的观点，应当区分对待伊朗的导弹项目与核活动。

【说能源】

普京在采访中说，俄罗斯将与沙特和其他阿拉伯国家一道，努力化解威胁全球能源市场稳定的企图。

“我们应当回应任何（导致全球能源）市场不稳定（的做法），”他说，“我们当然会与沙特和阿拉伯世界其他伙伴、朋友一道，化解并消除破坏市场稳定的企图。”

普京补充说，各方已经顺着这一方向做了不少工作，这不仅关乎原油生产者的利益，也关乎消费者利益。

他认为，全球原油库存应当削减至“合理水平”；另外，最近不时发生的海湾油轮遇袭和沙特石油设施9月遇袭事件将加强石油输出国组织、俄罗斯和其他产油国间的合作。（闫洁）（新华社专特稿）

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