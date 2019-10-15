社评：中美实现突破，应该高兴而非唱衰

中美上周举行的经贸高级别磋商究竟谈出了什么？中国官方第一时间的通报使用了“实质性进展”的措辞，并且指出这些进展的领域包括农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等。这在中国官方对外通报的通常语境下，是非常积极的。

然而美国和一些西方媒体却在寻找中美双方通报的“温度差”。特朗普总统11日在会晤刘鹤副总理时，不仅称赞双方取得了实质性的第一阶段成果，而且要求及早确定第一阶段协议文本，美国和西方媒体则强调中方没有使用同样的措辞，也没有谈及中方将购买400亿至500亿美元美国农产品，并以此宣扬中美实际上并没有谈拢什么。

需要指出的是，中美对双方经贸磋商结果的通报从来就没有在表述层面高度一致过。每一次都是美方说得多，披露一些很具体的内容。中方则言简意赅，只说很原则的话。比如中美关于双方促进贸易平衡的具体数字信息，中方迄今从未对外通报过。中国对谈判结果的通报程序与美方有很大不同，总的来说双方对此都已经习惯了。

中美这一次谈判显然实现了突破，双方都对进展感到满意，并且形成了达成最终交易的强烈意愿。我们很高兴地看到，双方的积极态度形成了相向而行的新局面，有了结束贸易战更明显的政治决心。我们希望这一好的形势能够持续下去，顺利达到双方成交的结果。

西媒有些怀疑中美实现突破的真实性，至少部分是可以理解的。因为贸易战打得太久了，双方之前在接近达成协议时出现过反复。而且就在上周新的谈判之前，美方刚又宣布制裁28家中国实体，进一步冲击了舆论对双方取得积极成果的预期。上周华盛顿谈判的成果让很多人感到意外，其中一些人的质疑可以说是情不自禁的，更何况挑刺是很多西媒的条件反射。

还有一些美国和西方的舆论力量不愿意看到中美经贸磋商取得进展。欧媒中有乐于“坐山观虎斗”的情绪，美媒中则有不少人同当前的执政集团结了梁子。干扰中美缓和关系，让两国达不成经贸协议，成了他们自觉或不自觉的行动方向。

当然了，中美贸易战毕竟已经打了近20个月，从短期看，保持贸易战的惯性比扭转两国经贸关系的方向要更省事，中美停止贸易战虽是大好事，但一些人会不太敢相信那样的情况真会到来。这其实是一种惰性，需要被正视和面对。

事实是，中美这次谈判达成的一致性并非天上掉下来的。过去的十几轮磋商打下了不少基础，持续进行的贸易战又没能解决任何问题，突破僵局既有现实的强大推力，又有认识上的逐渐成熟贡献了支持。现在或许是中美围绕达成经贸协议态度最接近的时候。

只要没有完成的事情，变数就不是零。然而中美当下最突出的不是不确定性，而是达成协议的愿望占到了影响事情发展方向的中心位置。中国买几百亿美元美国农产品，在新形势下是完全能做到的，只要双方不断保持并扩大共识，各种分歧就都是技术性的，并不构成阻止双方达成协议的决定性障碍。

中美若达成最终协议，将对中国、美国以及全世界都有利。美国和西方媒体有必要在这个重要时刻不被自己的小利益绑架，给中美通向达成协议的路上埋地雷，而应为中美结束贸易战做出他们各自的积极贡献。贸易战是双输游戏，谁都不应为了自己的那点利益眷恋这一游戏和与它所相关的各种惯性。

(责编：燕勐、刘洁妍)