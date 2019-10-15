为了中美和世界——全方位解读中美新一轮磋商结果

如何看待新一轮中美经贸高级别磋商在多个领域取得的实质性进展，传递出的积极信号，以及未来的走势？中央主要媒体及知名微信公号在刚刚过去的这个周末进行了全方位解读。

首先，中美新一轮经贸高级别磋商取得实质性进展，缓解了双方的贸易战紧张，再次燃起了两国公众及国际社会对中美最终达成协议的希望。

环球时报13日发表社评《为了中美和世界，一步步结束贸易战》中指出，中美贸易战打了快20个月了，这是去年初时全世界几乎没有人能够想象得到的。按照常理和规律，即使作为推动谈判的最激进的手段，这场贸易战的意义也已经耗尽了，再接着打下去无论从经济还是政治上都难以解释。

据环球时报了解，特朗普总统星期五会见刘鹤副总理时说，对美墨加达成贸易协定，市场没什么反应，但是美中谈判一有积极进展，股市立刻上涨，市场反响强烈，这一次又是这样。

的确，中美经贸关系牵动全球，缓解两国贸易冲突，有利于中国，有利于美国，也有利于世界的繁荣与和平。此次双方就这些利益关系谈到了一起，非常难得。

人民日报钟声当日也发表文章《推动中美关系沿着正确轨道向前发展》。文章说，透过10月10日至11日在华盛顿举行的新一轮中美经贸高级别磋商，能够感触当前中美经贸关系发展之脉。积极向好的信息说明，中美双方共识的一面在上升，合作的意愿更突出。

总台13日刊播国际锐评《合作是中美双方最好的选择》。锐评指出，新一轮中美经贸高级别磋商在多个领域取得实质性进展，传递出积极信号，提振市场信心，让人们对中美达成一份互利双赢的最终协议，有了期待的理由。在相互尊重基础上管控分歧，在互惠互利基础上拓展合作，由易到难，循序渐进，做好磋商“加减法”，是中美双方真正有效解决问题的办法，这为中美寻求达成最终经贸协议提供了新思路，开辟了新路径。

新华社同日发表评论员文章《相向而行才能解决好中美经贸问题》。文章说，结果符合各方期待，朝着解决中美经贸问题的方向迈出一步，符合中美两国人民利益，也受到国际社会的普遍欢迎。

那么，这一轮磋商的积极信号或者说看点究竟在哪些地方？

知名微信公号陶然笔记《新一轮磋商盘点 这些内容要留意》中梳理了五大看点：

关于特朗普表态，关于农产品采购，关于汇率，关于金融服务，关于其他议题等。

简单列举一下：

特朗普的表态里有几个提法都是首次，在中美双方前几轮关税加征并未取消的情况下，中美间以“求同存异”的思路来处理分歧，使本轮磋商取得了实质性进展。

农产品采购里，美国总统特朗普在磋商结束后对媒体表示，中国将购买价值400亿至500亿美元的美国农产品。

这不是个小数字，很多人看到消息，认为让步太大。从磋商角度看，我们早就说过，因为中美在农产品领域有较强的互补性，采购美国农产品是中国特有的谈判筹码。更何况，采购量上去了，是不是意味着跟美国农民利益联系更紧密呢？紧密意味着双赢，脱钩必然是双输。需求互补、利益重叠，互相依赖但又互相制约，这就是中美间农产品往来的逻辑。

汇率问题上，中美间在汇率问题上本无特别尖锐的矛盾，近期“汇率操纵”成为热点，主要还是“汇率操纵”这个话题被操纵了。最新情况看，美国财政部长姆努钦在本轮磋商期间表示，考虑取消对中国汇率操纵国的认定。

因此，如果中美双方能朝着正确方向走下去，那么在第一阶段成果中达成平等的货币协议，并不让人意外。

“金融服务”这一条，是首次出现在磋商结束后发布的消息稿中。中国扩大金融服务业的开放，相关需求正在增长，而在服务业特别是金融服务业方面，美国相对中国的优势是明显的，在这方面加强合作符合双方利益。

其他议题，这里要说说“争端解决”。

相信大家一直比较关注，美方在经贸摩擦中对中方的一大诉求是确立协议的实施机制或者说执行机制。

以陶然笔记了解的情况看，在这个问题上，中方始终未曾松口。

协议应当平等互利，单方面的执行机制如何能够接受？这次措辞转变为“争端解决”，这个变化很有意思，反映出一种实质性的思路转变。

不认同不平等，但不回避有争端。既然有争端，建立一个平等和相互尊重的争端解决机制，也是顺利成章的事情。

你对我有异议，我对你有看法，都可以通过这样的机制去处理。如果能有效管控分歧，这不失为一种充满智慧的解决方法。

“陶然笔记”在文章最后还透露了个小细节；这一轮磋商中，10日午餐是美方叫的汉堡外卖。据说，刘鹤副总理选的还是牛肉汉堡。莱特希泽说，上次磋商时就是买的这家的汉堡，这次特意选了同一家店。刘鹤副总理说，这一次的味道比上次更好。

最后，未来究竟怎么走？

三个关键词：求同存异，合作，相向而行。

本轮磋商中，双方的合作意愿有提升，求同存异的思路得到充分体现，正逐渐转向正确的轨道。

微信公号隆东腔发文《朝着正确方向，往前走就是了》。

用特朗普总统的话来说，“从来没有任何一个谈判像美中贸易谈判一样（艰难）”。

这时候，光有耐性肯定是不够的，还得有智慧。

条条大路通罗马。双方都有向前推进的意愿，既然此路不通，那就换条路呗。

求同存异，是个务实的好办法。

人民日报钟声文章也指出，中美经贸问题，是几十年发展中随着时间、空间变迁而积聚起来的，责任不能简单化地归结于中方，解决起来也不可能通过“强拧方式”一蹴而就。认清这个现实，才能真正找到解决问题的出发点。要知道，积跬步而至千里，积小流而成江海。现在，中美双方同意分阶段一步一步走，这是求同存异，以务实理性态度采取建设性行动的体现。

合作是两国唯一正确选择，共赢才能通向更好未来，中美双方理应尽一切努力确保双边关系沿着正确轨道向前发展。当此之时，人们尤其感受到中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识的重要意义。“双方同意，在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系”“两国元首达成共识，停止加征新的关税，并指示两国经济团队加紧磋商，朝着取消所有加征关税的方向，达成互利双赢的具体协议”“两国元首同意，在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税”……一诺千金，中美双方理当坚持相向而行，按照两国元首确定的原则和方向，在平等和相互尊重基础上妥善解决彼此的关切，推动两国经贸关系健康稳定向前发展，不断增进两国和世界人民福祉。

最后，也是我们一直强调的，保持一颗平常心，怀抱理性，处变不惊。

这几年，国际大事在很多国际问题观察者们一个个错误的预测中不断逆袭，导致白天鹅、灰天鹅都变成了黑天鹅，说明我们所熟悉的那个世界真的已经变了，历史巨变并不只是写在教科书上。

观察中美经贸关系，同理。

在这样一个瞬息万变的世界里，中美经贸关系不可能是静止的，摩擦也好，磋商也罢，需要时刻用“变”的眼光去看待和分析。

“隆东腔”一文中分析认为，现阶段虽然坚冰没有完全打破，前车之鉴也不少，但是，不必因此忐忑不安，正相反，我们可以为中美经贸关系向前发展投上一票。

两国经贸关系现在面临的课题不是要回到从前的任何状态，而是要摸着石头过河，蹚出一条新路，开辟未来。

一年多来的经贸摩擦充分证明，中美的实力对比，决定了没有任何一方具有“碾压”另一方的能力。“贸易战没有赢家”的道理越来越深入人心，合作共赢的因素正在不断汇聚，且越聚越强。有了这种长远的视角，就会心中有数，比较容易保持一颗平常心，怀抱理性，处变不惊。

(责编：燕勐、刘洁妍)