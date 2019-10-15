叙利亚会硬杠土耳其吗？

10月9日，土耳其军队进入叙利亚北部边境正式开展代号为“和平之泉”的军事行动，土耳其与叙利亚库尔德武装的战事持续升级。“今日俄罗斯”网站援引阿拉伯叙利亚通讯社消息称，当地时间10月14日，叙利亚政府军部队进入叙北部库尔德人实际控制的泰勒塔米尔市。

土叙边境硝烟弥漫

截至目前，土耳其的进攻已经长达一周。据土耳其媒体报道，土耳其军队及其支持的叙利亚反对派武装于10月13日占领了叙北部边境城镇泰勒艾卜耶德市中心。这是土耳其发动军事行动以来，控制的第二座叙北部城市。

针对土耳其军事行动及其造成的平民伤亡，叙利亚政府表示强烈谴责。叙外交部称“土耳其政府的言论和行为已经违反了联合国安理会的相关决议”，并表示“叙利亚将采取所有合法手段和方式在自己国土上抗击土耳其的侵略”。

据英国广播公司报道，叙利亚库尔德武装10月13日宣布，叙政府已经和他们达成协议，同意向叙土边境派遣军队，共同抵抗土耳其入侵。10月14日，叙利亚政府军进入位于库尔德武装控制区的泰勒塔米尔市。阿拉伯叙利亚通讯社消息称，该市“位于几条主干道交汇处，具有重大战略意义”。

多年来，土耳其一直将库尔德武装视为叙利亚恐怖分子。英国《独立报》预测，如果土此次行动成功，土在叙北部建立的势力范围将得到极大扩大，将对库尔德武装造成严重打击。

土耳其的行为迅速引发国际社会担忧。中国外交部指出，国际社会有关各方应该共同努力为推动叙利亚问题政治解决创造良好条件，避免给叙利亚局势增添新的复杂因素。英、法、德、意及欧盟谴责土耳其的越境行动。此外，德国表示将不会为土耳其可能在叙利亚使用的所有军事装备发放任何新的出口许可；法国、荷兰、挪威紧随其后，均表示将暂停对土耳其的武器供应。

美国态度摇摆不定

10月11日，美国国防部称土耳其袭击了驻叙美军，土耳其对此予以否认。随后，美国财政部部长姆努钦表示，美国总统特朗普目前已授权起草一项针对土耳其的重大制裁，制裁一旦生效，土耳其或陷入经济停摆。

美国此番强硬表态，与此前对土暧昧态度大相径庭，引起各方关注。据英国《每日镜报》报道，特朗普曾在推特上热情宣称，土耳其不仅是美国重要的贸易伙伴，也是北约的重要成员。据悉，土总统埃尔多安还会于11月13日访问华盛顿。

美国的态度为何左右摇摆？复旦大学国际问题研究院研究员孙德刚在接受本报采访时说：“美国的叙利亚政策常常是自相矛盾的，美国既不希望看到土耳其投入俄罗斯怀抱，又不愿意抛弃叙利亚库尔德人。随着‘伊斯兰国’组织遭到毁灭性打击，叙库尔德人价值下降，美国更看重土耳其的地区影响力。美土双方也很可能私下达成了交易。美政府对土耳其在叙利亚的地缘政治诉求采取迁就政策，旨在瓦解俄罗斯—土耳其—伊朗三角联盟。”

多国“角力”持续升级

叙北部战事愈演愈烈，叙利亚局势会走向何方？“土耳其这次行动将使叙局势更加复杂。随着土在叙军事和政治影响力增强，美国、俄罗斯、土耳其、伊朗、以色列围绕未来叙局势走向的博弈也将进一步升级。”孙德刚说道。

俄罗斯的表态也备受关注。据美国《华尔街日报》报道，克里姆林宫此前发言表示理解，称土进攻叙边界是为了保证国土安全以及打压叙境内恐怖分子。俄罗斯总统普京表示，一切外国军事都应离开叙利亚，如果叙利亚未来合法领导人认为俄军应撤离该国，俄军也将离开。

对此，孙德刚解释道：“叙利亚危机爆发以来，土耳其默许俄罗斯扶持叙利亚巴沙尔政府，俄罗斯则默许土耳其在土叙边境建立缓冲地带，土俄形成了并行不悖的战略合作关系。同时在设立叙利亚冲突降级区、推进阿斯塔纳进程、反对美国霸凌方面，俄土有共同利益。土耳其此次挺进幼发拉底河东岸地区，并不影响俄的战略利益。不过虽然俄罗斯此次没有强烈反应，但它对土耳其未来可能的战略野心仍保持警惕。”

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