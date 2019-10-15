中国与世界共享发展“蛋糕”（新时代的中国与世界·机遇篇②）

“中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，实现更大力度、更高水平的对外开放。”“中国始终是全球共同开放的重要推动者、各国拓展商机的活力大市场。”《新时代的中国与世界》白皮书里的相关阐述，让国际社会再次看到了中国真诚拥抱世界的决心和信心。

从沿海到内陆，从打开国门到全方位开放，从加入世贸组织到共建“一带一路”，中国对外开放的步伐越迈越大。中国如何看待自己的世界定位？在美国《华盛顿邮报》看来，白皮书的发布给出了一个响亮的“中国答案”——70年来，中国在与世界的联系互动中发展。

中国行动：开放步伐不停歇

9月29日，中国自贸试验区迎来6周岁生日。自2013年上海自贸区挂牌成立以来，自贸区成员经5次扩容，从1个发展为18个；而外商投资准入负面清单经5次“瘦身”，从190项缩减到37项。自贸区成为对外开放新高地，为开放中国写下一个个生动注脚。

“新中国成立70年来，中国与世界的关系发生了历史性变化，中国越来越多地为世界和平与发展注入正能量。”中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖在接受本报记者采访时说，中共十八大以来，中国进一步加快对外开放步伐，将开放合作视为经济长远发展的基础和动力。在重大主场外交活动中，一般都会宣布关于对外开放的具体举措，表明中国积极融入世界的态度。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”这是掷地有声的中国承诺。举办进博会、制定《外商投资法》、加大知识产权保护力度、持续放宽市场准入、主动降低关税……一项项优化营商环境、促进贸易和投资自由化便利化的政策接连落地，中国开放行动不开“空头支票”，引发国际社会热议。

白皮书指出，“中国是最具吸引力的投资目的地。”俄新社认为，外资青睐的并不只有廉价劳动力，它还需要充满竞争、发达完备的环境，这样才能创造利润。而将于2020年1月1日生效的《外商投资法》的实质在于，“中国支持企业发展的各项政策同等适用于外商投资企业”。

“中国扩大开放的步伐不停歇。”路透社指出，2019年的新版外资准入负面清单，进一步缩减清单条目近两成且大幅度增加鼓励外商投资领域，表明中国支持外商参与中国制造业的高质量发展。

在2019年营商环境报告中，世界银行将中国在全球的排名从第78位提升至46位，并称赞中国相关领域的改革“令人惊叹地快速且有效”。瑞士《新苏黎世报》由衷感叹：“一个明确的信息是，中国市场是开放的！”

“提高利用外资水平、探索自贸区建设、积极参与地区自贸协定谈判、在世贸组织框架下承担更多的开放义务等，这是当前中国全方位对外开放的几个突出特点。”对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉向本报记者分析，中国的对外开放具有主动性。中国越来越把对外开放作为促进自身发展的必然需要，作为新时代改革开放的重要组成部分。

中国投资：为各国发展“造血”

“更大规模‘走出去’惠及更多国家。中国企业积极参与国际竞争与合作，更深更广地开展全球贸易投资活动，为促进东道国经济增长、扩大当地就业作贡献。”白皮书中短短几句话背后，是中国携手世界同行的动人故事。伴随着中国对外开放的脚步，越来越多的国家和地区享受到实实在在的中国红利。

今年7月，伦敦大学亚非学院一项关于中国在非投资情况的调查报告称，在埃塞俄比亚的中国企业建设工地和工厂，当地员工雇佣率在90%以上，中国企业为非洲创造了大量就业机会。“注重本土化发展，注重带动当地民众，为当地经济发展‘造血’，这是中国企业‘走出去’的重要特点。”苏晓晖分析说。

据麦肯锡全球研究院发布的数据，中国通信企业积极“走出去”，为弥合全球“数字鸿沟”做出了巨大的贡献。截至2018年，华为为加纳、尼日利亚等数十个国家的偏远山区提供了通讯解决方案，服务4000万农村人口。截至2019年6月，华为在全球获得50个5G商用合同，发货超过15万个基站。

“朋友圈”越来越大，“伙伴网”越织越密。以共建“一带一路”为引领，中国致力于推动互利共赢的国际合作。世界银行报告显示，“一带一路”倡议全面实施可帮助3200万人摆脱中度贫困，使全球贸易额和全球收入分别增长6.2%和2.9%。

加拿大约克大学政治学教授丹尼尔·德拉什曾详细分析了“一带一路”倡议体现的中国特色发展合作模式：从基础设施入手解决发展难题，具有深刻改变沿线国家的社会运作方式和民众生活方式的革命性意义；采用政府与企业结合有效模式，体现中国高度专业化的规划和实施能力；着眼长远效益；务实灵活推进项目建设；不以意识形态划线，不干涉别国内政，使共建“一带一路”具有强大的生命力。

“中国的全方位对外开放政策不仅使自身从中受益，也带动了世界经济发展。”屠新泉分析说，一是中国产品“走出去”。中国以更低的成本和更高效率的生产，为世界市场提供了价廉物美的商品。二是中国企业“走出去”。中国企业的对外投资弥补了一些发展中国家基础设施建设的不足，带动了当地的工业化进程和经济发展。通过跨国并购等方式，中国企业还为一些发达国家的新兴技术产业提供了资金支持，其产生的外溢效应将推动相关产业在全球的发展。

中国理念：为世界增加确定性

10月12日上午，运载第二届中国国际进口博览会最多展品的巨轮“达飞阿肯色州”，经过一个多月的长途跋涉后，从土耳其抵达上海洋山港。第二届进博会大门启动，中国全方位对外开放又将增添浓墨重彩的一笔。

“进博会是中国为应对全球贸易失衡采取的‘一种创新方法’。”美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克说，在贸易保护主义情绪上涨的今天，中国采取更开放的经济措施、促进跨境贸易便利化，表明中国是全球化和开放市场的捍卫者，是“负责任的国家”。

当今世界，开放合作的潮流滚滚向前，但贸易保护主义、逆全球化趋势依旧暗流涌动。扩大开放是重大机遇还是风险挑战？

面对时代之问，中国理念为世界拨开迷雾，点亮光明前景。白皮书重申，开放应该是双向的、互利的，而不应是单向的、一方受益的。只有各方相向而行，才能营造出开放、包容、普惠、平衡、共赢的发展环境，共同把发展的“蛋糕”越做越大，形成互利共赢的利益共同体。

“崛起的中国正在塑造世界。”英国政治学者马丁·雅克曾这样指出。在苏晓晖看来，当今世界面临的很多问题，归根结底都和发展问题相关。中国在塑造世界的过程中，注重标本兼治、全方位思考，贡献了兼顾各方利益的中国智慧和中国方案。中国强调双向互利，实质是促成利益共同体的形成，能够引起更多国家的共鸣。

西班牙《对外政策》双月刊刊文称：“中国政府提出的将国家利益与地区和全球利益相对接，从而构建一个更包容、民主、开放、创新和高效的多边世界的理念，在全球范围内得到广泛响应。”

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”区域研究中心研究员卡特莉娜·扎基奇表示，“中国扮演着越来越重要的全球发展贡献者的角色，也为世界发展不断提供崭新思路和视角。”

国际货币基金组织总裁拉加德评价说，中国扩大开放“为当今世界增加了确定性和希望”。

“无论是发展中国家还是发达国家，只有坚持开放共赢的心态，在合作中发挥比较优势，做大世界经济的蛋糕，才能让各方受益。”屠新泉说。

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