“龙象共舞”迈开新步伐

10月11日至12日，印度吹起“中国风”：应印度总理莫迪邀请，中国国家主席习近平赴印度金奈出席中印领导人第二次非正式会晤。此访是在隆重庆祝中华人民共和国成立70周年后，习近平主席的首次出访。

深邃星空下，浩瀚大洋边，中印两国领导人深入交流。从武汉到金奈，“龙象共舞”步入平稳向好新阶段。

延续武汉会晤精神

“和谐相处的好邻居、携手前行的好伙伴”“一条两个相邻大国友好合作的康庄大道”……10月的金奈，见证了“龙象共舞”的新篇章。

“中印领导人的非正式会晤日益机制化。如今，每年中印领导人在各种场合见面的机会有四五次。中印高层互动越来越多元化和立体化，这对中印关系意义重大。”中国现代国际关系研究院南亚东南亚及大洋洲研究所所长胡仕胜对本报说，“中印关系中，高层领航是压舱石和定海神针。当前，中印关系进入一个长的波动期，两国领导人亟须加强沟通，及时纠偏。中印关系像一艘大船行进在风高浪急的水域，需要很好的把舵定向。”

去年4月，习近平主席同莫迪总理在武汉首次举行非正式会晤，开创中印领导人交往的新模式，金奈会晤是武汉会晤的延续。清华大学南亚研究中心主任李莉称，武汉会晤开启了新的沟通模式，此次出访也是为了增强互信，化解分歧。中印之间互不构成威胁，应该是相互扶持、相互包容、友好合作的关系。新德里贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学中国和东南亚研究中心主任巴厘·拉姆·狄伯杰教授也认为，非正式会晤有助于建立领导人之间的战略沟通，在某些问题上达成共识，为两国关系提供总体指导。

事实的确如此。武汉会晤以来，中印关系迈入健康稳定发展新阶段，会晤的积极效应不断显现。一年多来，中印高层交往密切，习近平主席和莫迪总理在多边场合多次会面，两国各类对话机制达30余个。中印经济合作领域也不断拓展。2018年，中印双边贸易额达到955.4亿美元的历史新高。目前，1000多家中国企业在印度开展业务，累计投资额达80亿美元，为当地创造了近20万个就业岗位。印度企业积极拓展中国市场，对华累计投资额近10亿美元。据印方统计，超过2/3的印度赴华投资企业稳定盈利。

注入强劲内生动力

金奈会晤为中印关系注入新的推动力。为进一步深化两国经济合作，两国领导人决定建立高级别经贸对话机制，同意通过探讨建立“制造业伙伴关系”，鼓励双方在具有潜力的领域相互投资等，一系列会晤成果令人振奋。会晤前一天的10月10日，中国商务部和印度商工部在德里联合举办中国—印度贸易项目签约仪式和对接洽谈，双方企业共签署128项贸易协议，金额超过30亿美元。

“中印两国虽然存在分歧，但是在发展问题上有超强共识。只要聚焦在发展上，两国关系就能保持稳定。扩大双方合作领域成为两国关系的重中之重。金奈会晤强调，两国要深化务实合作，拉紧利益纽带。比如，中国欢迎印度药品企业和信息技术企业赴华投资合作，正是发挥双方互补优势实现共赢。”胡仕胜说。

中国和印度互为发展机遇，是当前国际格局中的稳定因素。这是双方领导人的共识。作为世界上仅有的两个拥有10亿多人口的发展中大国，两国近30亿人口的巨大市场，不仅是两国开展持久经贸往来的合作之基，而且必将成为世界经济增长的活力之源。

此次金奈会晤，中方强调要加强在国际和地区事务中的合作。“在全球治理领域，中印也可以加强合作。无论是逆全球化还是单边主义，都将造成不利于中印发展的外部环境。中印需要加强双边以及多边机制中的合作，在地区治理和全球治理中发挥两国应有的作用。”胡仕胜说。

共话文明对话互鉴

阿周那石雕、五战车神庙、海岸神庙……在这组建于公元7至8世纪的马哈巴利普拉姆古寺群中，中印两国领导人边走边谈的身影令人印象深刻。莫迪指出，这个古寺庙群是印度文化遗产和建筑的杰出代表，见证了印中两国跨越十几个世纪的文明交流和悠久的历史联系。

“我相信，中印领导人第二次非正式会晤选择这个地方，表示两国领导人希望传递文明对话的信息。”狄伯杰说。

“人文与军事交流是中印关系中的短板。金奈会晤为补短板提供了一个契机。”胡仕胜说。

10月11日，印度驻华大使馆官网更新通知称，印度政府已决定进一步放宽对中国公民的电子签证政策，包括从2019年10月起，中国公民可以申请5年有效可多次入境的电子旅游签证等。印度热切期盼中国游客的到来。

中印友好往来将迎来新高潮。中国福建省与印度泰米尔纳德邦、泉州市和金奈城将建立友好省城关系。2020年被定为“中印人文交流年”，两国将举办70项活动庆祝中印建交70周年。

“未来几年是中印关系发展的关键期。金奈会晤让我们看到，中印关系正在努力强化双方高层互动这个‘长板’，补足人文和军事交流这个‘短板’，同时努力扩大在发展和治理方面的合作领域，并加强沟通防止分歧干扰稳定。”胡仕胜说，“总而言之，中印合则两利斗则俱伤。”

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)